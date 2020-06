Coronacompensatie: Brussels restaurant gooit prijs omhoog

Na een verplichte sluiting van drie maanden, hebben veel restaurants en andere horecazaken het moeilijk. Eten laten afhalen of bezorgen zorgt vaak niet voor genoeg inkomsten en de anderhalvemeter-regel die geldt, zorgt ook voor minder inkomen. Tijd om andere manieren te bedenken, dacht men ook in de Belgische stad Brussel.

Het restaurant in Brussel zet een coronatoeslag van 5 euro per persoon op de rekening ter compensatie van het omzetverlies. Restaurants in België moesten ook bijna 3 maanden dicht blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en kunnen nu ze weer open zijn minder eters ontvangen vanwege de afstandsregels.

Het Brusselse restaurant VIVA M’Boma rekent een coronatoeslag van 5 euro aan. Dankzij de extra toeslag, moest er niemand worden ontslagen, klinkt het. pic.twitter.com/M4kKouT7OP — Vlaanderen Nieuws (@VlaanderenN) June 29, 2020

Niet iedereen is blij

Niet alle klanten hebben begrip voor de toeslag, valt op te maken uit reacties op sociale media. De directie van het restaurant, VIVA M’Boma, verdedigt de maatregel op haar facebookpagina. De eetgelegenheid wil niet shockeren met de couverttoeslag, maar slechts onvoorziene kosten doorberekenen.

Mede doordat er de helft minder mensen kunnen eten zou de omzet met minstens twee derde lager liggen. Klanten toonden de afgelopen tien dagen begrip voor de toeslag, aldus het restaurant. VIVA M’Boma heeft overigens geen medewerkers ontslagen.

Aanbetalingen

Ook in Nederland nemen café’s maatregelen rondom de reserveringen bij hun restaurants of café’s. Verschillende etablissementen brengen alvast kosten in rekening voor je reservering. Zo betaal je bij verschillende Amersfoortse café’s twee euro per persoon als je reserveert. De kosten worden uiteindelijk van je rekening afgetrokken.

In Utrecht betaal je zelfs tot 12,50 voor je reservering. Uitbaters hopen hiermee te zorgen dat klanten echt komen opdagen. Zo voorkomen ze dat er tafels leeg zijn waar ze anders een omzet op hadden kunnen maken.

Niet iedereen open

Voor veel ondernemers en de consument is het fantastisch dat de horeca sinds 1 juni weer open mag. Terrassen zijn veelvuldig gevuld en de tap loopt weer. Helaas is het niet voor iedereen feest: sommige gelegenheden kunnen het financieel niet aan om open te gaan. “Ik heb negen koelingen, die staan nu allemaal uit”, vertelde Patrick Bouwhuijzen van het Utrechtse karaokecafé Ome Willem aan RTL Nieuws. “Ze gebruiken meer stroom dan de verkoop van die paar drankjes oplevert.” In zijn café kunnen in plaats van tachtig mensen, nu nog maar zes mensen komen.

