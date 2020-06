Deze techbedrijven nemen maatregelen na de dood van George Floyd

De dood van George Floyd schokt niet alleen de Verenigde Staten, maar de hele wereld. Grote techbedrijven nemen maatregelen en staan op tegen politiegeweld en racisme.

De beelden van de dood van George Floyd zijn weerzinwekkend. Op de video is te zien hoe een witte politieagent de zwarte Floyd met zijn knie doodt. Het zorgt voor een grote golf van demonstraties tegen politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten en ook de rest van de wereld. Het zorgt voor een nieuw debat rondom racisme. Verschillende techbedrijven hebben nu besloten om maatregelen te nemen.

Instagram ziet zwart

Instagram moedigt gebruikers aan om op zwart te gaan. Met succes. Het resultaat zie je waarschijnlijk wel als je door jouw feed scrolt. De trending hashtag is #blackouttuesday.

Spotify eert George Floyd

Muziekstreamingdienst Spotify heeft besloten om George Floyd te eren op een bijzondere manier. In podcasts en playlists past de dienst een stilte van 8 minuten en 46 seconden toe. Iedereen weet inmiddels waarvoor die tijd staat.

TikTok

TikTok gaat na de dood van Floyd het algoritme aanpassen. Eerder kreeg de video-app kritiek omdat het onderscheid zou maken tussen witte en zwarte gebruikers. Laatstgenoemde groep zou een stuk lager in het algoritme staan. Hier is nu verandering in aangebracht. Daarnaast doneert TikTok 3 miljoen dollar aan stichtingen die de zwarte gemeenschap verder moeten helpen.

Twitter

Twitter is begonnen met het plaatsen van disclaimers bij ‘nepnieuws’ en opruiende berichten. Het voornaamste ‘slachtoffer’ daarvan is Donald Trump. Na eerder al een label bij een tweet over misleidende informatie over stemmen per post, sloeg de dienst opnieuw toe na de dood van Floyd. Bij een tweet waarbij de president schreef ‘Wanneer het plunderen begint, begint het schieten’, plaatste Twitter een disclaimer. Hierdoor werd de tweet alleen zichtbaar als erna werd geklikt. Lees hier meer over deze kwestie.

Netflix, Amazon en Disney

De protesten rondom het politiegeweld tegen Floyd hebben ook de grote streamingdiensten bereikt. Op social media plaatsen de diensten statements waarin ze de demonstranten steunen. Ze roepen op tot solidariteit met zwarte werknemers, kijkers en makers. “Wij hebben de taak om ons te laten horen voor onze zwarte leden, werknemers en makers,” aldus Netflix. Diversiteit en het gebrek daarvan is al langer een issue in de filmindustrie. Zo was dit jaar de hashtag #OScarsSoWhite voor de zoveelste keer trending.

Grindr

Homo-datingapp Grindr gaat veranderingen doorvoeren na de dood van Floyd. Het verwijdert een filter waarop gebruikers op etniciteit konden zoeken. Deze functie was al jaren controversieel en daar is nu een einde aan gekomen. Het moet ervoor zorgen dat minderheden makkelijker kunnen matchen.

Uber

Er worden niet alleen maatregelen genomen tegen racisme. De protesten zorgen ook voor praktische problemen. Zo stoppen verschillende mobiliteitsapps zoals Uber en Lyft tijdelijk hun diensten in een aantal steden. Doordat straten afgesloten zijn, kunnen veel plaatsen niet makkelijk bereikt worden. Ook kunnen restaurants niet open, waardoor Uber Eats ook weinig zin heeft.

