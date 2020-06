Duur (maar schoon!) Amsterdams grachtenwater meteen uitverkocht

Okay, het waren maar vijftig flessen Amsterdams grachtenwater. Maar daar moest je wel 39 euro de fles voor aftikken. Dat gebeurde op dag één precies vijftig keer.

Het moest een stunt zijn, maar het werd het onverwacht snelle (uit)verkoop. Deze week lanceerde de watertech-startup Aquablu een limited edition Amsterdams Grachtenwater. Drinkwater, zo uit de Heren-, Keizers- en Prinsengracht.

Statement met grachtenwater

De campagne was opgezet om te laten zien dat het beste water, lokaal water is. Zo wilde het merk een statement maken tegen milieuvervuilend afval en transport van plastic waterflessen. Daarnaast was het een mooie en slimme manier om aan te tonen dat de zuiveringssystemen van Aquablu zelfs van het allervieste water vol fietswrakken drinkwater kunnen maken.

De limited edition-flessen werden voor de campagne te koop aangeboden op de webshop. Dit deed de start-up in eerste plaats om de campagne ‘af te maken’. Het vullen, zuiveren, verpakken en verzenden van de flessen is een arbeidsintensief proces en bepaald niet de core business van het bedrijf is.

Spirit van de stad eenmalig proeven

Om te voorkomen dat de flessen in groten getale verkocht zouden worden werd de verkoopprijs op 39 euro gezet. Het getal werd gekozen omdat het zuiveringssysteem 39 weken bestaat. Ondanks de forse prijs bleek de vraag enorm. Binnen een dag waren alle flessen uitverkocht. Blijkbaar zagen Amsterdammers het als een unieke kans om de spirit van de stad – vol met mineralen – eenmalig te proeven.

Dat de stunt de pers zou halen (en nu dus weer) had brand manager Liselotte van der Lugt wel gehoopt, maar dat er zo veel mensen daadwerkelijk interesse zouden hebben om het product te kopen zeker niet: „De actie is een beetje uit de hand gelopen. We wilden op een leuke manier laten zien waar we mee bezig zijn, niet het water daadwerkelijk verkopen.”

Misschien een tweede ‘rondje gracht’

Het binnenstromen van de aanvragen verbaasde ook mede-oprichter Marnix Stokvis: „Toch gaaf om te zien wat wij met onze technologie teweeg hebben kunnen brengen. Alhoewel het nooit onze insteek is geweest om Grachten Water-flessen te verkopen, is het wel een mooie kans om kracht achter onze verhaal te zetten. Als mensen er zo blij van worden, maken wij graag nog een tweede ronde langs de gracht.”

Echter heeft het bedrijf toch besloten om hun winst te gebruiken voor een mooi project. „We zijn druk opzoek naar een non-profit die zich actief inzet tegen de plastic vervuiling om het afval niet alleen te voorkomen, maar ook helpen te genezen.”

Duikend in de Metro-archieven kwamen we tegen dat het water in de Amsterdamse grachten jaren geleden in de hoofdstad heel anders werd genoemd: eendenbier.

