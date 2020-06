2,5 miljoen besmettingen VS en superverspreider in Zwitserland

De Verenigde Staten hebben inmiddels de grens van 2,5 miljoen besmettingen met het coronavirus overschreden. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Volgens de laatste tellingen zijn sinds de virusuitbraak 2.500.419 Amerikanen geïnfecteerd geraakt.

Met name in het zuiden van het land neemt het aantal gevallen snel toe. Florida noteerde het aflopen etmaal een recordaantal van 9.585 nieuwe patiënten, 24 inwoners overleden. Volgens de gouverneur van de staat, Ron DeSantis, is er sprake van een „echte explosie” in zijn staat.

Corona houdt de bevolking van Florida, evenals die van andere staten in de ‘Sun Belt’ Texas, Arizona en Californië, nu al een week in zijn greep. Dat was voor de lokale overheid reden op de rem te trappen bij de geleidelijke opheffing van de lockdown. In Miami zijn sinds zaterdag de stranden weer verboden terrein. De gouverneurs van Texas en Florida sloten vrijdag onder meer de cafés weer.

De VS zijn wereldwijd gezien het zwaarst getroffen door het virus. Naast 2,5 miljoen besmettingen telt het land ook 125.000 coronadoden. Brazilië staat op plek twee met ruim 57.000 doden en 1,3 miljoen besmettingsgevallen.

Lockdown in Leicester

Hoewel het aantal besmettingen in Groot-Brittannië lang niet zo hoog is als dat van de VS, maakt ook de Britse regering zich zorgen. Zo overweegt ze een lockdown in te stellen in Leicester na een golf van coronavirusgevallen in de stad, zo meldt de Sunday Times.

Minister Matt Hancock van Volksgezondheid onderzoekt wetgeving die nodig is om dat te regelen, aldus de krant. Leicester, een stad met ongeveer 350.000 mensen in de oosten van Engeland, telde de afgelopen veertien dagen meer dan 650 extra Covid-19-gevallen. De minister zou „alle opties” overwegen, inclusief het opleggen van een totale lockdown.

De regering is de afgelopen weken juist bezig de coronamaatregelen in het land stapsgewijs terug te draaien nu het aantal Britse besmettingen en doden als gevolg van het longvirus terugloopt. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver ruim 311.000 besmettingen vastgesteld en meer dan 43.500 mensen overleden aan het virus.

Minder besmettingen in Duitsland

In Duitsland neemt in tegenstelling tot Leicester het aantal besmettingen juist weer af. De afgelopen 24 uur is bij 256 mensen het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er ruim 400 minder dan het etmaal daarvoor. Het totale aantal besmettingen staat nu op 193.499. Het dodental is met 3 gestegen tot 8957. Dat meldt het Robert Koch Institut.

Eerder deze week was er een grootschalige corona-uitbraak bij het vleesverwerkende bedrijf Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, waardoor zeker 1500 medewerkers ziek werden. Maar die uitbraak lijkt aan de andere inwoners van de regio Gütersloh goeddeels voorbij te gaan. In het algemene bevolkingsonderzoek dat gaande is, zijn tot dusver slechts negen besmettingsgevallen geconstateerd. Inmiddels zijn al 4100 mensen getest.

Superverspreider in Zwitserland

In het Zwitserse Zürich heeft men ondertussen de eerste superverspreider van het coronavirus bekendgemaakt. Het gaat om een man die op 21 juni een nachtclub in bezocht en vier dagen later positief werd getest. De gezondheidsautoriteiten zeiden zaterdag in een persbericht dat hij vijf anderen heeft aangestoken.

Na de ontdekking van de geïnfecteerde feestganger, nam de plaatselijke GGD contact op met de eigenaar van de club. Dankzij de bijgehouden presentielijst konden de andere klanten die toen binnen waren worden getraceerd. Het gaat om bijna 300 personen, inclusief de personeelsleden. Hun is gevraagd de komende tien dagen in quarantaine te gaan.

De lokale overheid hoopt op medewerking van de betrokkenen en wees in de media nog eens op het belang van goede hygiëne, afstand houden en het dragen van een mondkapje. Bovendien werd gewaarschuwd dat als er meer superverspreiders, die het virus om onduidelijke reden zeer gemakkelijk doorgeven, opduiken Zürich niet zal aarzelen uitgaansgelegenheden als deze te sluiten.

Zwitserland heeft tot dusver ruim 31.500 besmettingsgevallen geregistreerd, 1962 patiënten zijn overleden aan Covid-19.

