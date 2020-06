Veteranendag was ‘heel andere, maar indrukwekkende dag’

Met een vanwege corona bescheiden bijeenkomst in de Ridderzaal in Den Haag is zaterdag stilgestaan bij de ongeveer 100.000 veteranen die Nederland telt. Grote verrassing was de aanwezigheid van koning Willem-Alexander op Veteranendag. Zijn komst was tot het laatste moment geheim gehouden. De bijeenkomst werd uitgezonden op NPO 1.

Het traditionele defilé door de Haagse binnenstad zat er dit jaar door de strenge coronamaatregelen niet in. Wel werden vier veteranen zaterdagmiddag in de Ridderzaal ontvangen door de voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer, premier Mark Rutte en minister van Defensie Ank Bijleveld.

Ontzettend blij

De legerstaf werd vertegenwoordigd door Rob Bauer, Commandant der Strijdkrachten, en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Frank van Sprang. „Het was heel andere dag, maar het was wel erg indrukwekkend. Ik was ontzettend blij dat het live werd uitgezonden, zo konden we toch veel mensen bereiken”, zei Bijleveld in WNL op Zaterdag (NPO Radio 1). „Ook de veteranen thuis konden voelen dat we ze waarderen, en dat we snappen dat het niet altijd makkelijk is geweest voor ze.”

Het coronavirus onderstreept volgens de minister dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. „Je moet er wat voor over hebben. In Irak en Afghanistan zetten militairen zich in in een echte oorlogssituatie. We moeten ons altijd realiseren hoe anders het daar is. Daar is Veteranendag ook voor.”

Sinds 2005

Veteranendag wordt sinds 2005 elk jaar gehouden op of rond 29 juni, de verjaardag van de in 2004 overleden opa van koning Willem-Alexander, prins Bernhard.

