Amerikaanse politie vindt kind van 1,5 jaar oud in hondenhok

De politie in de Amerikaanse staat Tennessee heeft op een terrein in Henry County een kind van 1,5 jaar oud in een hondenhok gevonden, zo meldt News Channel 5. Daarnaast waren er honderden dieren aanwezig in het huis. De moeder van het kind, de stiefvader en diens vader zijn gearresteerd op verdenking van kindermishandeling en dierenmishandeling.

Het hok waar het jongetje in was opgesloten was 1,20 bij 1,20 meter. Er lag alleen wat speelgoed in. Naast het hok stonden onder andere emmers die waren gevuld met honderden muizen en er kroop een boa constrictor door het huis. Het kind is inmiddels opgevangen door de jeugdzorg. De politie was het huis binnen gegaan naar aanleiding van een anonieme tip.

Vuurwapens en wietplanten

Onder de 700 zwaar verwaarloosde dieren die in het huis aanwezig waren, bevonden zich onder meer 8 slangen, waaronder een ruim 3 meter lange boa constrictor. Ook waren er zo’n 65 honden, 3 katten, 4 parkieten, 1 gekko, 10 konijnen, 86 kippen en 531 muizen in het huis aanwezig.

Verder lag de vloer in een caravan, die op het terrein stond, bezaaid met uitwerpselen en liepen er ontelbaar veel kakkerlakken. Ook vond de politie 17 vuurwapens en ruim honderd wietplanten.

