Meer dan 10 miljoen besmettingen; 10 staten VS staken versoepelingen

Het aantal geregistreerde besmettingen van het coronavirus wereldwijd is de grens van de 10 miljoen inmiddels gepasseerd. Daarbij gaat het alleen om de officieel gemelde cijfers van alle landen. Het werkelijke aantal besmettingen ligt veel hoger, al is het moeilijk in te schatten om hoeveel dat precies gaat.

Toch is het niet zo dat er nu ook 10 miljoen mensen besmet zijn. Volgens de data zijn er meer dan 5,4 miljoen mensen hersteld van het virus. En dat terwijl enkele landen – zoals Nederland en Groot-Brittannië – niet bijhouden wie er hersteld zijn.

Recordaantal nieuwe gevallen

Vooral de laatste dagen is het hard gegaan met het totaalaantal besmettingen. Haast dagelijks worden er meer dan 150.000 nieuwe gevallen gemeld. Gisteren zelfs bijna 195.000 een record toe dusver. De pandemie is in Europa weliswaar ver voorbij zijn piek, maar wereldwijd is dat nog niet het geval. Vooral in Zuid-Amerika gaat het de laatste weken hard.

Ruim een kwart van die besmettingen zijn vastgesteld in de Verenigde Staten (2,58 miljoen). Brazilië heeft ongeveer de helft van dat aantal (1,28 miljoen) en Rusland daarvan weer de helft (bijna 628.000). Nederland staat op een ‘dertigste plaats’ met iets meer dan 50.000 besmettingen.

Half miljoen overleden

Inmiddels gaat het aantal officieel overleden personen richting de half miljoen. Die grens zal vannacht waarschijnlijk doorbroken worden. Dat is dus 5 procent van het aantal gevallen. Ook hierbij geldt dat de VS is daarin eveneens verantwoordelijk voor ruim een kwart met 128.000. In Nederland ligt dat aantal net boven de 6.100.

Toch zijn er redenen om vraagtekens te zetten bij een overlijdenspercentage van ‘maar’ 5 procent. In een aantal landen valt het aantal doden wel heel laag uit. Zo claimt Singapore slechts 26 overledenen te hebben gehad op meer dan 43.000 besmettingen en Qatar 110 doden op ruim 93.000.

Stopzetten versoepelingen

Doordat het aantal besmettingen in verschillende staten in de Verenigde Staten hard oploopt, worden de versoepeling van de maatregelen stopgezet. Dat gebeurt in tien staten. Arizona, Arkansas, Delaware, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico, North Carolina en Florida zien zich hiertoe genoodzaakt. Vooral in die laatste gaat het hard met vandaag net geen 10.000 nieuwe besmettingen.

Daarmee volgen de staten Texas, dat onlangs al weer scherpere maatregelen invoerde. Daar werd het samenscholingsverbod weer aangescherpt. Ook mogen restaurants nog maar de helft van de capaciteit gebruiken. Cafés en bars blijven voorlopig dicht.

