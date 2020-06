Bestrijding uitbraak coronavirus bij Duitse slachterij verder uitgebreid

De bestrijding van een uitbraak van het coronavirus bij een slachterij in Duitsland wordt een steeds grotere operatie. Het Duitse leger heeft nog eens veertig mensen naar de plaats Rheda-Wiedenbrück gestuurd om te helpen. Er waren al 25 militairen actief.

Het gaat om de slachterij Tönnies, een van de grootste in het land en marktleider bij de verwerking van varkens. Afgelopen week werd ontdekt dat van de 1050 werknemers die waren getest er 657 het coronavirus onder de leden hadden. De autoriteiten droegen 7000 mensen op binnen te blijven.

Intussen is bij 1029 werknemers het virus vastgesteld, op 3127 mensen van wie de test is verwerkt. In totaal zijn bij 5800 medewerkers monsters afgenomen, aldus de leider van de crisisstaf, Thomas Kuhlbusch. De regionale bestuurder Sven-Georg Adenauer verklaarde dat er verder onder de bevolking van de Duitse plaats geen sprake is van ongewoon veel besmettingen.

Infectiehaard

De ontdekking van de infectiehaard baart de autoriteiten grote zorgen. Er wordt zelfs gespeculeerd dat de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die aan Nederland grenst, weer op weg is naar een nieuwe lockdown om te voorkomen dat het virus zich verder over het land verspreidt. Regiobestuurders van Gütersloh willen dat werknemers van onderaannemers van Tönnies ook getest worden op corona.

Gütersloh, waar Rheda-Wiedenbrück deel van is, had het Duitse leger te hulp geroepen vanwege de omvang van de uitbraak. De militairen helpen bij het contactonderzoek en de verwerking van de testgegevens

Na eerdere uitbraken was kritiek geuit op de arbeidsomstandigheden van de vaak Oost-Europese werknemers, vooral Bulgaren en Roemenen. Zij wonen ook vaak dicht opeengepakt in kleine ruimtes.

‘Het vertrouwen is nul’

Het duurde lang voordat adressen van medewerkers achterhaald konden worden, ook omdat het bedrijf niet erg toeschietelijk was, maakte de crisisstaf zaterdag bekend.

“We hebben gisteren een adressenlijst van de firma gekregen maar van 30 procent van de medewerkers ontbrak het adres.” Dat was reden huiszoeking te doen, aldus Kuhlbusch. Inmiddels zijn 1300 woningen alleen al in de regio Gütersloh bekend.

“Het vertrouwen dat we in de firma Tönnis hebben, is nul”, aldus voorzitter Kuhlbusch. Dat verklaart volgens hem ook waarom er niemand van de bedrijfsleiding zaterdag op de persconferentie aanwezig was. “Vertrouwen is goed, controle is beter.”

