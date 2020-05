Trump: leger kan ‘heel snel’ ter plaatse zijn in Minnesota

Volgends de Amerikaanse president Donald Trump kan het leger „heel snel” ter plaatse zijn in de staat Minnesota. In Minneapolis blijven de protesten woeden.

De nachtelijke rellen en protesten in Minneapolis in de staat Minnesota komen voort uit massaal protest tegen de moord op een ongewapende, zwarte arrestant George Floyd. Betogers maken zich boos over de aanhoudende politie-agressie tegen zwarte Amerikanen.

De agent die knielde op de nek van Floyd is inmiddels zelf aangehouden, maar de demonstraties gaan door. Ook in andere delen van land gaan mensen de straat op. In New York, Detroit en Washington kwam het tot gewelddadige protesten, zo meldt Trouw.

In Trumps Amerika is Minnesota moeilijk onder controle te krijgen

Momenteel hebben de autoriteiten grote moeite de situatie in Minneapolis onder controle te krijgen. Inmiddels is de nationale garde gemobiliseerd. Dit gebeurde nadat de gouverneur van Minnesota, Tim Walz, toestemming gaf voor “volledige mobilisatie” van de nationale garde als reactie op de nachtenlange rellen.

Minnesota mobilisatie grootste in de geschiedenis van de staat

Het gaat om de grootste mobilisatie van de gardisten in de geschiedenis van de staat. Walz zei dat geen enkele burgemeester in het land zelf de middelen heeft om tegenwicht te bieden aan georganiseerde pogingen de samenleving te ontwrichten.

Een functionaris, die anoniem wilde blijven, zegt dat het leger al voorbereidingen treft om de plaatselijke autoriteiten te ondersteunen. Als die om hulp vragen, zou de militaire politie ingezet kunnen worden.

Trump verspreidt misleidende data over Minnesota

Trump geeft op Twitter aan te weten dat 80 procent van de betogers in Minneapolis van buiten de staat Minnesota afkomstig waren. Newsweek en the Indepent journalist Andrew Feinberg is er snel bij op de president te verbeteren. „De autoriteiten in Minnesota zeiden dat 80% van de *gearresteerden* van buiten de staat afkomstig waren.”

Twitter, die onlangs een nieuwe functionaliteiten doorvoerde die haat en nepnieuws helpen tegengaan, heeft Trumps tweet nog niet gemarkeerd. Eerder markeerde het sociale media platform een van Trumps tweets als geweldverheerlijking.

80% of the RIOTERS in Minneapolis last night were from OUT OF STATE. They are harming businesses (especially African American small businesses), homes, and the community of good, hardworking Minneapolis residents who want peace, equality, and to provide for their families. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

That’s not accurate. Minnesota officials said 80% of those *arrested* were from out of state. https://t.co/hG6fUYbQ7l — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) May 30, 2020

