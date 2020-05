Rowling blij met tekeningen geïnspireerd op haar nieuwe kinderboek

J. K. Rowling is blij met de kleurige kindertekeningen die op Twitter gedeeld worden geïnspireerd op haar nieuwe kinderboek The Ickabog.

„Helemaal PRACHTIG!” Dat zegt Harry Potter-auteur J. K. Rowling over een van de vele tekeningen die op Twitter gedeeld worden geïnspireerd op haar nieuwe kinderboek The Ickabog. „Je Ickabog is echt briljant, Albie” zegt ze over een andere creatief kunstwerkje.

Rowlings nieuwe kinderboek inspiratie voor kinderen in quarantaine

Wereldberoemd auteur Rowling stelt haar nieuwste kinderboek The Ickabog sinds 26 mei, hoofdstuk voor hoofdstuk, beschikbaar op een speciale website. Hoofdstukken worden dagelijks, op de weekenden na, geüpload. De beschikbare hoofdstukken van The Ickabog zijn hier te lezen. Of het verhaal ook in het Nederlands beschikbaar zal zijn, is nog niet bekend.

Rowling heeft kinderen opgeroepen om tijdens de quarantaine tekeningen te maken geïnspireerd op het boek. Er is zelfs een prijsvraag aan verbonden. Het resultaat? Een Twitter vol met kleurige monsters.

The Ickabog, de inspiratie voor de tekeningen, gaat over een kinder-etend monster en speelt zich af in een onbekende sprookjeswereld. J. K. Rowling liet met de aankondiging van het boek weten dat de fantasiewereld van het boek niets met Harry Potter te maken heeft. „Dit is niet Harry Potter en er komt geen magie in voor”, zegt de wereldberoemde auteur.

Nieuw kinderboek Rowling gaat over ‘misbruik van macht’

„The Ickabog is een verhaal over waarheid en de misbruik van macht,” schreef Rowling op haar eigen website. Het verhaal kwam haar, net als Harry Potter, lang geleden aanvliegen. Rowling zegt daarom dat je het verhaal niet als een commentaar kan lezen op moderne ontwikkelingen in de wereld. „De thema’s zijn tijdloos en zijn relevant voor alle tijden en alle landen.”

Tekenwedstrijd met 34 winnaars

In haar oproep voor kinderkunstwerken geïnspireerd op The Ickabog liet Rowling weten dat het om een officiële wedstrijd ging. Scholastic beheert de wedstrijd. Meedingende kinderen kunnen hun kunstwerk gedrukt terug gaan vinden in een boek dat later in 2020 uitkomt. Dat schreef The Verge. Volgende de regels van de wedstrijd zullen er 34 winnaars zijn die een gesigneerd exemplaar van het boek kunnen verwachten. Ook zal Scholastic 650 dollar aan boeken aan scholen of bibliotheken doneren. Welke scholen of bibliotheken dat worden, mogen de toekomstige winnaars gaan beslissen.

Ondertussen complimenteert J. K. Rowling er vrolijk op los op Twitter. Ieder kind dat de hashtag #TheIckabog gebruikt bij het posten van een tekening of kunstwerk, kan een retweet verwachten van de auteur.

The poor sheep – and yet somehow I find Katy’s Ickabog really loveable! Wonderful picture! #TheIckabog https://t.co/TmS6RDRp6O — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 30, 2020

Albie, I read all your notes and I think your Ickabog’s simply brilliant! I can imagine it pretending to be a rock on the marsh in the mist and your idea of the talking ears is FABULOUS! #TheIckabog https://t.co/z0Iy2M64G8 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 30, 2020

I think Holland’s completely right about Fred wanting a statue of himself and I absolutely LOVE her picture! It’s so well-composed and beautifully executed! #TheIckabog https://t.co/idT7TTP2vG — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 30, 2020

Vorig jaar rond dezelfde tijd maakte J. K. Rowling de publicatie bekend van nieuwe Harry Potter-boeken.

