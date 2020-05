Twitter waarschuwt weer bij tweet Trump, nu voor geweldverheerlijking

Trump uit zich veel te fanatiek op Twitter, vindt Twitter. Trump wilde eerder Twitter al reguleren of zelfs opdoeken, maar Twitter trekt zich hier niets van aan.

Twitter heeft vrijdag bij een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump een waarschuwing gezet omdat het bericht „geweld verheerlijkt”. Dat is volgens de regels van het medium niet toegestaan.

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Tweets Trump

In de tweet reageert Trump op de rellen en plunderingen in verscheidene Amerikaanse steden, die zijn ontstaan na de dood van de zwarte man George Floyd, die maandag stierf door hard politieoptreden. „Deze misdadigers onteren de nagedachtenis aan George Floyd”, schrijft de president. „Ik heb net met gouverneur Tim Walz gesproken en verteld dat het leger de hele tijd met hem is. Bij elke moeilijkheid zullen we de controle overnemen, maar als het plunderen begint, begint het schieten”.

Hoewel geweldverheerlijking tegen de regels is, heeft Twitter het bericht niet verwijderd. Het bedrijf vindt dat de tweet in het belang van het publiek toegankelijk moet blijven. De waarschuwing bij het twitterbericht volgt op de ondertekening van een decreet door de president die daarmee social media als Twitter en Facebook aansprakelijk wil maken voor de inhoud op hun sites.

Rechtsbescherming

Social media genieten nu nog rechtsbescherming tegen klagers over materiaal dat gebruikers op hun netwerken plaatsen. Dat is geregeld in een artikel in de communicatiewet. Aanleiding voor de actie van de president is de waarschuwing die Twitter eerder zette bij berichten van Trump „die mogelijk misleidende informatie” bevatten. Trump was not amused, of woedend zelfs, en dreigde woensdag socialemediabedrijven door middel van wetgeving regels op te leggen middels een decreet of ze zelfs te sluiten.

Het ondertekenen van het decreet is een ongekende poging om in te grijpen in de sociale media. Deskundigen hebben al te kennen gegeven dat de president waarschijnlijk weinig kans maakt om rechtszaken daartegen te overleven.

