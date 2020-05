Rechterhand van Johnson zat fout, maar wordt niet vervolgd

Dominic Cummings, de rechterhand van premier Boris Johnson, maakte met zijn gezin een autoritje. Een politieke rel ontstond, omdat het de Britten verboden was naar buiten te gaan. Hij zat fout, maar wordt niet vervolgd.

Dominic Cummings is al dagen het onderwerp van gesprek bij de Britse thee-automaat en op Twitter. Een ware lockdownrel, die de hashtag #CumGate opleverde, deed de topadviseur van de premier niet doen opstappen. Volgens de politie is hij wel de fout in gegaan, toen hij besloot dat ene autoritje te maken. Toch wordt topadviseur Dominic Cummings volgens de krant The Telegraph niet vervolgd, omdat het zou gaan om een kleine overtreding.

Lockdownrel Cummings

Hij reed tijdens de lockdown met zijn zieke vrouw en vierjarige kind naar Durham om dichter bij zijn familie in thuisisolatie te gaan. Premier Johnson had de Britten opgeroepen om thuis te blijven en het viel slecht dat juist een topadviseur van de premier dat vervolgens niet deed.

De rechterhand van de premier legde uit dat hij wilde garanderen dat iemand voor zijn zoon kon zorgen als hij en zijn vrouw daar te ziek voor zouden zijn. Hij reed later ook van het Durham naar de plaats Barnard Castle om te kijken of zijn zicht goed genoeg was voor de thuisreis naar Londen, iets wat de Britten opmerkelijk vonden. Het leidde tot grappige reacties op Twitter.

New government eyesight test. How many fingers am I holding up ? #cumgate pic.twitter.com/8HRr99Wc8H — Katy (@KatyJane_101) May 26, 2020

Took this lovely photo of Barnard Castle.#BarnardCastle #Cumgate Barnard Castle Eye Test pic.twitter.com/HO5oxbw21D — Will Robinson (@willrobbo) May 26, 2020

Johnson vertrouwt Cummings

De zaak houdt de gemoederen in het land flink bezig. Johnson, die een maand geleden zijn eerste speech hield na zijn coronaziekbed, nam het op voor zijn vertrouweling. Het is hem niet in dank afgenomen. Uit peilingen blijkt dat de waardering voor de premier flink is afgenomen.

Hoewel de politieke problemen van Cummings nog niet achter de rug zijn, lijkt hij in elk geval niet te hoeven vrezen dat daar ook nog een strafzaak bijkomt.

The Telegraph bericht dat de politie onderzoek heeft gedaan naar het reisgedrag van de politiek strateeg en het er verder bij laat zitten. Hoewel hij de regels heeft overtreden door naar Barnard Castle te gaan, zou de zaak niet ernstig genoeg zijn om ook echt vervolging in te stellen.

