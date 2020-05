‘Kijk mama, daar vaart onze badeend op het water!’

De badeenden XL zijn niet meer weg te denken uit het waterbeeld in Den Bosch. Vanaf 1 juni versoepelen ook de regels in de elektrische eenden, zodat je ook met je date de eend in kunt duiken. Of gewoon lekker in je eentje in het eendje.

Ken je die kleine, schattige, vaak gele rubberen badeendjes nog van vroeger? Die heb je dus ook in XXL in Den Bosch. Of in monsterformaat, maar dat klinkt bij deze eenden niet heel vriendelijk. De Bossche badeenden worden ze genoemd en ze zijn er in alle kleuren. „Alleen geel is maar saai”, vond bedenker Johan Dingemans van De Vlotte Vloot.

Je bent me er eendje

Hij ontwikkelde de elektrische vaartuigen samen een polyesterbedrijf. Veertien stuks zijn er en ze niet alleen maar verschillend door hun kleur. Buitenbeen(d)je, Eendje om niet te vergeten, Eend no sunshine, Eendagstoerist, We doen er nog eendje… Op de eenden prijken spitsvondige teksten, door hem en zijn collega’s bedacht, „als je er eenmaal mee begint…” Zo ook ‘Verboden te voeren’ en ‘Je bent me er eendje’.

Dat is Dingemans zeker, hoor je al na een paar minuten met de vrolijke botenman aan de telefoon. Zelf pakt hij er ook regelmatig eentje. „Als ik ’s avonds klaar ben met werken, is dat even heel relaxed varen in een eend.” Omdat het e-eenden zijn, hoor je niets dan de rust en het kabbelen van het water, vertelt hij.

„De beleving is optimaal, zelfs de meerkoeten horen niet dat je er aan komt.” Normaal gesproken houdt de Brabander van de snelle boten, „nu betrap ik mezelf erop dat ik liever de kapitein in de eend ben!” Een lieveling heeft hij trouwens niet, „ik pak gewoon de eend die vooraan ligt.”

‘Eenderhalve meter’

Vanaf 1 juni is ook de versoepeling merkbaar in zijn branche. De afgelopen twee maanden was het vooral ‘in je eentje in een eendje’ of ouder(s) met één kind max. Nu mag je ook met je date gezellig samen in een eendje, toch? De ondernemer knikt door de telefoon heen. „Als je in de horeca ook op anderhalve meter van elkaar mag zitten, mag dat ook zeker in een eend.”

Een flesje rosé mee voor onderweg is trouwens niet de bedoeling, roept hij een eventuele eenddate-fantasie al op voorhand een halt toe. „Je bent deelnemer aan het verkeer op het water, dus dat mag officieel niet.” Confit de canard mag wel gewoon.

Reserveren kan via de website, vervolgt hij. Zo kan hij de steiger bij het Stadsstrand De Witte Sieb zo leeg mogelijk houden. Het varen in een eend is verder een fluitje van een cent, volgens hem. „Mensen krijgen een kwartiertje van tevoren een goede uitleg.” Soms is er eentje die het niet helemaal snapt, „maar dan leggen we het gewoon nog een keer uit.”

#badeend

Je moet trouwens niet cameraschuw zijn, mocht je in de Instagrammable eend willen varen. Want je trekt gegarandeerd bekijks, zo besluit hij. „Je wordt in ene een echte beroemdheid in zo’n eend.”

