Oui! Frankrijk gaat weer open, en waarschijnlijk ook voor ons

De Franse regering heeft nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo mogen vanaf 2 juni vrijwel overal onder voorwaarden restaurants, bars en cafés weer open. Ook Groot-Brittannië volgt het Europese voorbeeld.

„De vrijheid wordt de regel, het verbod de uitzondering”, zei de Franse premier Édouard Philippe donderdag tijdens een speciale persconferentie. Ook ziet hij dat de resultaten van de coronamaatregelen goed waren. „Gemiddeld steken besmette mensen minder dan één ander persoon aan.”

Frankrijk opent zich

De Franse regering wil in overleg met Europese landen de grenzen vanaf 15 juni weer open doen. Dat is heel goed nieuws voor de 2,5 miljoen Nederlanders die elk jaar naar Frankrijk op vakantie gaan. Voorwaarde is logischerwijs wel dat het virus niet weer oplaait. Voor de Fransen vervalt de limiet om niet verder dan 100 kilometer van huis te mogen reizen.

Per 2 juni gaan alle scholen in de meeste Franse departementen weer open, zowel voor de jongere scholieren als oudere leerlingen. Ook zullen vanaf die datum in de meeste regio’s de hotels, restaurants en cafés weer opengaan. Ook parken, stranden en pleinen zijn vanaf dan weer toegankelijk.

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker wordt wel geadviseerd. Ook mogen de Fransen niet met meer dan tien personen bij elkaar komen en moeten ze een meter afstand houden.

„Het virus circuleert nog steeds in heel Frankrijk, maar de snelheid van de verspreiding is onder controle”, zei de premier. Contactsporten blijven nog wel verboden en sportevenementen blijven tot 21 juni verboden.

Op twee departementen na is Frankrijk nu weer een zogenoemde groene zone waar de beperkingen het meest zijn of worden versoepeld. Alleen Île de France (met Parijs) en Val de l’Oise (ten noorden van Parijs) zijn nog een oranje zone. Verwacht wordt dat daar de versoepelingen later volgen. Groot Brittannië In navolging van andere Europese landen voert ook Groot-Brittannië maandag een reeks versoepelingen van de coronamaatregelen in. Boris Johnson kondigde donderdag aan dat de lockdown kan worden verlicht. Zo gaan de scholen vanaf maandag in fases open en mogen ook bepaalde winkels weer klanten ontvangen, waaronder autoshowrooms. Mensen mogen met maximaal zes personen buiten bij elkaar komen, mits zij afstand houden. Familieleden mogen weer bij elkaar op bezoek.

