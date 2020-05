Italië zoekt vrijwilligers die controleren op social distancing

Italië is op zoek naar tienduizenden vrijwillers die erop moeten toezien of mensen wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De grote vraag is of het werkt en daarna of andere landen het Italiaanse voorbeeld zullen volgen.

Vrijwilligers gezocht

Italië zoekt namelijk 60.000 vrijwilligers die in de gaten moeten houden of mensen wel 1,5 meter afstand van elkaar houden, nu de strenge quarantainemaatregelen langzaam worden afgebouwd. Afgelopen weekend kwamen op veel plekken mensen in te grote groepen bijeen en dat wil de regering voortaan voorkomen.

Vrijwilligers slash burgerlijke assistenten

Begin maart ging Italië op slot vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Vorige week zijn een aantal maatregelen versoepeld, waardoor mensen weer naar buiten mogen voor niet noodzakelijke dingen zoals sporten of het ontmoeten van vrienden. Ook cafés zijn weer opengegaan en mensen mogen weer naar een andere regio reizen.

De regering is bang dat het aantal besmettingen weer flink gaat oplopen als mensen zich niet aan de regels houden. Daarom worden nu zogeheten burgerlijke assistenten gezocht die de autoriteiten kunnen helpen om ervoor te zorgen dat de regels niet worden gebroken. Onder meer werklozen met een uitkering komen voor de positie in aanmerking.

Vaticaan open

Ondanks de angst draait Italië langzaam en voorzichtig haar coronamaatregelen terug. Zo kun je alweer een cappuccino op het terras drinken en gaan op 1 juni de grenzen open voor buitenlands verkeer. Ook de musea in Vaticaanstad, met onder meer de Sixtijnse Kapel, openen dan de deuren voor publiek. Bezoekers moeten wel afstand bewaren, mondkapjes dragen en hun temperatuur laten opnemen voordat ze naar binnen mogen.

