Zonnigste lente ooit, mei kouder dan normaal: hoe dan?!

Deze lente heeft de meeste zonuren ooit en kent het grootste neerslagtekort. Toch is deze hete meimaand kouder dan gemiddeld.

In de donkerste dagen was er opvallend vaak de zon die als lichtpuntje op ons land scheen en ons verwarmde.

Record zonuren

Deze lente heeft met 796 zonuren dan ook de meeste ooit en laat 2011 ver achter zich, dat op 713 stond. „Dit record is dus met een enorme marge verbroken. Sterker nog: met 796 zonuren kan de lente van 2020 wedijveren met de zonnigste zomers ooit!” Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline heeft nog een nieuwtje. Ondanks de vele zonuren in mei, is deze maand kouder dan gemiddeld. „We hebben absoluut veel warme dagen gehad, maar de nachten waren vaak erg fris. En dat trekt het gemiddelde weer naar beneden.” Zelfs zo erg, dat mei 2020 iets onder het gemiddelde van 13.1 graden ligt. 13.0 graden, om precies te zijn.

Lente der dagen

Betekent zo’n extreem zonnige lente slecht nieuws voor de zomer, of blijft het droog en zonnig tot in lente der dagen? De meteoroloog die vol bevlogenheid over het weer vertelt – en dit zelfs doet terwijl zijn werkdag er eigenlijk al opzit -, denkt even na. „Veel mensen denken dat de koek op is na zo veel zon, maar dat hoeft echt niet zo te zijn.”

Dat Van Wezel zijn jaren goed kent, blijkt wel als hij een aantal voorbeelden noemt. Zo heeft 2020 overeenkomsten met 2018, „Een heel lange aanloop had het toen, met droog en zonnig weer. Net als nu. En de zomer werd héét.” Maar hopelijk wordt het geen 2011’je. „Een hele zonnige lente was het, net als nu. Daarna werd het een kletsnatte zomer.”

Zomer 2020

Ook meteorologen hebben geen glazen bol, wel hebben ze lange-termijnmodellen. Vandaar ook dat de meteoroloog slash woordvoerder van Weeronline de zomer van 2020 in een aantal steekwoorden durft te voorspellen. „Droog en warm, met een paar hittepieken.”

Dat deze lente zoveel zonuren heeft, komt door het hogedrukgebied van half maart, toen er droge noordoostenwinden waaiden, legt hij uit. En hoewel een hoge bloeddruk vaak niet veel goeds voor de gezondheid betekent, doet een hogedrukgebied dat wel voor het weer. „Het staat garant voor veel zon in de lente en zomer.”

Corona van invloed?

Vliegtuigstrepen in de lucht worden ook wel cirrus homogenitus genoemd, weet Van Wezel, „wolken door de mens veroorzaakt.” Die zijn er nu veel minder, beaamt hij, net zoals minder roetdeeltjes van auto’s in de lucht blijven hangen, maar of het ook echt bijdraagt tot minder wolken en daardoor meer zonuren? Het heeft wel met elkaar te maken, weet hij, „Het is alleen niet de hoofdreden. Dat is dat hogedrukgebied van maart. Maar dagen met sluierbewolking hadden wel minder sluierbewolking dan gewoonlijk en ook wanneer het wat vochtiger was, kon er minder mist ontstaan, doordat er minder luchtvervuiling hing dan normaal.”

Net als de lente

Zijn favoriete (meteorologische) woord is trouwens cumulonimbus. Het is even oefenen op een vloeiende uitspraak, maar dan heb je wel wat. In een notendop: „Stapelwolken die doorgroeien tot een bui.” En daarover gesproken heeft meteoroloog Jaco ten slotte nog een natte voorspelling. „Er zijn signalen dat op 5 juni wat regen kan vallen.” Maar daarna dus weer droog en zonnig, net als de lente.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.