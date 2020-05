‘Lerarentekort in steden veel groter dan gedacht’

Het lerarentekort in de grote steden is volgens sectororganisatie PO-Raad nog groter dan werd verwacht. Uit een inventarisatie van de tekorten door schoolbesturen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere blijkt dat het tekort opgeteld 1475 voltijdbanen bedraagt.

Almere en Utrecht brachten donderdag hun plannen naar buiten om het tekort tegen te gaan. De andere steden deden dat al eerder.

Tekort en verborgen vacatures

Wie alleen naar openstaande vacatures kijkt, ziet dat in de vijf steden nog 578 leraren aan het werk kunnen. Er zijn volgens de schoolbesturen echter ook nog bijna 900 „verborgen vacatures”. Dat zijn functies waarvoor scholen met kunst- en vliegwerk een oplossing hebben gevonden, omdat ze te weinig bevoegde leraren hebben.

„Ook de inzet van bevoegd personeel dat eigenlijk een ambulante taak binnen de school heeft, zoals intern begeleiders, schoolopleiders en schoolleiders, valt onder deze categorie”, zo staat in een rapport van de schoolbesturen.

Noodplannen tekort

In de noodplannen staan tal van maatregelen. Zo willen de schoolbesturen in Almere dat leraren voorrang krijgen bij het toewijzen van huurwoningen. Reiskosten moeten kostendekkend zijn en de scholen willen subsidie op de salariskosten van zij-instromers. Utrecht wil „dé onderwijsstad en het opleidingshart van Nederland” worden door samenwerking tussen stad, provincie, scholen en lerarenopleidingen. Er moet vooral veel ruimte zijn voor innovaties en experimenten.

Andere plannen van de grote steden moeten de druk op scholen met een lerarentekort verlichten. Bijvoorbeeld door toe te staan dat een aantal uren per week professionals uit andere vakgebieden voor de klas staan, ook al hebben ze geen lesbevoegdheid.

De schoolbesturen hebben ook een overkoepelend plan gemaakt met voorstellen voor de lange en middellange termijn. Ze willen onder meer betere arbeidsvoorwaarden, zoals meer salaris en een huisvestingsregeling voor leraren die in de grote steden werken. Leraren in opleiding moeten beter worden begeleid en pabo’s moeten aantrekkelijker en moderner worden. Verder willen de scholen dat regelingen voor zij-instromers flexibeler worden.

