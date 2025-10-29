Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jesse Klaver wil voor de kerst een kabinet, maar hoe realistisch is dat?

Nog voordat de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend is, lijkt de coalitievorming op een hoofdpijndossier af te stevenen. Toch hoopt GroenLinks-PvdA’er Jesse Klaver dat er voor de kerst een nieuw kabinet is. De vraag is hoe realistisch dat is.

In de slotpeiling van Ipsos I&O staan PVV, D66 en GroenLinks-PvdA allemaal op 23 virtuele zetels. Het CDA zakt terug naar 19 zetels, de VVD klimt naar 17 zetels.

De PVV zou in de slotpeiling van EenVandaag/Verian 29 van de huidige 37 Kamerzetels overhouden. Achter de PVV staan GroenLinks-PvdA (25) en D66 (24) nagenoeg gelijk. Het CDA zakt naar 19 zetels, de VVD wint een zetel en komt op 16. Peilingen zijn overigens géén voorspellingen, zelfs op de laatste dag kunnen er nog verschuivingen optreden.

Jesse Klaver: voor de kerst nieuw kabinet

De onderlinge verhoudingen maken een coalitie vormen lastig. GroenLinks-PvdA, het CDA en de VVD hebben de PVV uitgesloten. Maar Yesilgöz wil ook liever niet met GroenLinks-PvdA, zij droomt van een centrumrechtse coalitie. Andersom staat GroenLinks-PvdA ook niet te trappelen om met de VVD in een coalitie te belanden.

Critici klaagden dat het deze campagne iets te vaak ging over met wie politici wel of niet in een kabinet zouden stappen. „Ik ben dat oude politieke spelletje spuug- en spuugzat”, zei Henri Bontenbal (CDA) gisteravond tijdens het NOS-slotdebat. Overigens sprak diezelfde Bontenbal eerder wel de voorkeur voor de VVD uit, ten gunste van GroenLinks-PvdA.

Ook Jesse Klaver zei al eens dat hij niet staat te springen om met de VVD te regeren. De vraag is of een kabinet met zowel GroenLinks-PvdA als de VVD niet onvermijdelijk is. Daar geeft hij in Goedemorgen Nederland niet echt antwoord op, als de verslaggever hem kort na het stemmen aanspreekt.„Het is superspannend. We kunnen nog de grootste worden en de PVV verslaan. Eerst gaan we kijken wat de kiezer doet.”

Het nieuwe kabinet moet er volgens Klaver „zo snel mogelijk” komen, in ieder geval vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart. „We hebben eerder gezegd dat we voor de kerst nieuwe bewindslieden op het bordes willen hebben staan. Nederland dreigt totaal onbestuurbaar te worden. Partijen die straks een mooie uitslag hebben, moeten de verantwoordelijkheid nemen om het land op een andere koers te krijgen.” Het Kamerlid gaat eventueel meeonderhandelen. „Frans en ik zullen een team zijn.”

‘Wordt lastig’

Politiek verslaggever Mats Akkerman heeft daar weinig vertrouwen in. Een van de opties is een kabinet over links, maar daar zitten de nodige haken en ogen aan. „We hebben het veel over Jetten, maar Timmermans staat heel stabiel. Hoewel hij in twee jaar tijd geen winst boekte, kan hij alsnog de grootste worden. Dan ga je af op een coalitie van GroenLinks-PvdA, D66 en het CDA als het hart van het nieuwe kabinet.”

Maar dan is nog de vraag: wat moet er nog bijkomen om tot een meerderheid te komen? „Het is voor de VVD niet aantrekkelijk om hierin te stappen. Voor het CDA, als rechtste partij in dit blok, is dit niet de meest aantrekkelijke coalitie. Je zou kunnen denken aan de ChristenUnie, maar die is te klein. Je kunt ook andere linkse partijen erbij optellen. Het wordt voor het CDA dan nog minder aantrekkelijk. Je komt al snel in een scenario waarbij het voor één partij niet aantrekkelijk is.”

Over rechts kan natuurlijk ook, maar met D66, CDA, VVD en JA21 heb je volgens de laatste peiling van Ipsos I&O met 70 zetels allesbehalve een meerderheid. Kortom: „Een formatie die voor de kerst klaar is, wordt een lastige.”

