Zó schadelijk kunnen goedkope sieraden zijn

Ze mogen dan glanzen aan de buitenkant, de realiteit is minder onschuldig. Achter goedkope sieraden kunnen ernstige gezondheidsrisico’s schuilgaan door de hoge concentratie metalen.

Het gaat vooral om goedkope sieraden die via Chinese webshops de Europese Unie binnenkomen.

Waarschuwing voor goedkope sieraden

De Federale Gezondheidsdienst België waarschuwt voor de sieraden. „Goedkope oorbellen en kettingen zijn populairder dan ooit. Maar achter die schijnbare koopjes kunnen ernstige gezondheidsrisico’s schuilgaan.”



Uit controle blijkt dat bijna drie op de tien onderzochte sieraden in 2025 te veel lood of cadmium bevatten. En deze zware metalen kunnen giftig zijn, bij langdurig contact met de huid, wanneer je ze in je mond stopt of erop kauwt. De stoffen hopen langzaam in het lichaam op en kunnen blijvende gezondheidsschade veroorzaken, óók bij lage doseringen. Beide metalen kunnen bijvoorbeeld effect hebben op de vruchtbaarheid en op de ontwikkeling van de foetus bij zwangere vrouwen.

💍 Hoe herken je verdachte sieraden? Het sieraad is zwaar, massief of buigzaam;

De afwerking oogt grof of oneffen;

Er staat geen duidelijke herkomst of materiaalvermelding op de verpakking;

De prijs is opvallend laag.

Cadmium kan schade in de nieren en de longen, genetische afwijkingen en bij langdurige blootstelling botontkalking en kanker veroorzaken. Lood veroorzaakt weer ernstige en onomkeerbare neurologische schade. Bij kinderen kan het leiden tot ontwikkelingsstoornissen, concentratieproblemen en een verlaagd IQ, en bij volwassenen tot bloedarmoede en hoge bloeddruk. Inspecteurs: „Het gevaar is vaak niet zichtbaar. Maar de schade kan blijvend zijn.”

Om eventuele schade te voorkomen, is het advies om binnen de EU te shoppen. In Europa gelden strenge veiligheidseisen voor producten. Zo is vastgelegd hoeveel zware metalen wel of niet gebruikt mogen worden in producten. Europese webwinkels moeten er zelf op letten dat de producten die zij verkopen aan deze eisen voldoen.

Zorgen om producten buiten de EU

Al langer klinken vanuit verschillende hoeken zorgen om producten die buiten de EU komen, van webshops zoals Temu, Shein en Ali Express. ‘We’ willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, terwijl er de nodige risico’s kleven aan bestellen bij webwinkels buiten Europa. De kans bestaat namelijk dat de spullen niet voldoen aan Europese wetgeving.

Zo zouden er chemische stoffen in kleding en accessoires zitten. Het speelgoed blijkt gevaarlijk te zijn omdat onderdeeltjes los kunnen raken, waar kinderen in zouden kunnen stikken. En elektronica kan onveilig zijn omdat het bijvoorbeeld smelt. Volgens onderzoek van Pointer Checkt eind vorig jaar, overschreden sommige producten van Shein de gezondheidsnorm voor de wettelijk toegestane hoeveelheid toxische stoffen.

