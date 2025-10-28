Slotpeiling vol verrassingen: D66 maakt sprong, PVV krijgt tik
De PVV staat een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen op fors verlies in de slotpeiling van EenVandaag/Verian. De partij van Geert Wilders zou 29 van de huidige 37 Kamerzetels overhouden, een verlies van 5 ten opzichte van een week geleden. De PVV is in deze peiling nog wel de grootste partij.
Achter de PVV staan GroenLinks-PvdA en D66 nagenoeg gelijk. De sociaaldemocraten blijven ten opzichte van vorige week stabiel op 25 zetels. D66 maakt een sprong van 8 zetels en komt op 24. Het CDA zakt in een week tijd van 23 naar 19 zetels. De VVD wint een zetel en komt op 16.
Slotpeiling EenVandaag/Verian
|Partij
|21 okt 2025
|28 okt 2025
|Verschil
|TK 2023
|PVV
|34
|29
|-5
|37
|GL-PvdA
|25
|25
|0
|25
|VVD
|15
|16
|+1
|24
|NSC
|0
|0
|0
|20
|D66
|16
|24
|+8
|9
|BBB
|2
|3
|+1
|7
|CDA
|23
|19
|-4
|5
|SP
|4
|5
|+1
|5
|DENK
|3
|3
|0
|3
|PvdD
|3
|2
|-1
|3
|FVD
|4
|6
|+2
|3
|SGP
|3
|3
|0
|3
|ChristenUnie
|2
|3
|+1
|3
|Volt
|3
|2
|-1
|2
|JA21
|12
|8
|-4
|1
|50PLUS
|1
|2
|+1
JA21 is een grote verliezer in deze peiling. De partij gaat van 12 naar 8 zetels. Forum voor Democratie stijgt in de peiling van 4 naar 6 zetels. Verder blijven de partijen die onder de 10 zetels staan min of meer gelijk.
EenVandaag en Verian houden voor de grootste partijen een foutmarge van 2 zetels aan en voor de kleinere partijen is de marge 1 zetel.
ANP