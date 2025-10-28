Redactie Metro
Slotpeiling vol verrassingen: D66 maakt sprong, PVV krijgt tik

DEN HAAG - Verkiezingsposters aan de Hofvijver op de dag voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nederland gaat weer naar de stembus doordat het kabinet-Schoof is gevallen. ANP REMKO DE WAAL
De PVV staat een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen op fors verlies in de slotpeiling van EenVandaag/Verian. De partij van Geert Wilders zou 29 van de huidige 37 Kamerzetels overhouden, een verlies van 5 ten opzichte van een week geleden. De PVV is in deze peiling nog wel de grootste partij.

Achter de PVV staan GroenLinks-PvdA en D66 nagenoeg gelijk. De sociaaldemocraten blijven ten opzichte van vorige week stabiel op 25 zetels. D66 maakt een sprong van 8 zetels en komt op 24. Het CDA zakt in een week tijd van 23 naar 19 zetels. De VVD wint een zetel en komt op 16.

Slotpeiling EenVandaag/Verian

Partij21 okt 202528 okt 2025VerschilTK 2023
PVV3429-537
GL-PvdA2525025
VVD1516+124
NSC00020
D661624+89
BBB23+17
CDA2319-45
SP45+15
DENK3303
PvdD32-13
FVD46+23
SGP3303
ChristenUnie23+13
Volt32-12
JA21128-41
50PLUS12+1

JA21 is een grote verliezer in deze peiling. De partij gaat van 12 naar 8 zetels. Forum voor Democratie stijgt in de peiling van 4 naar 6 zetels. Verder blijven de partijen die onder de 10 zetels staan min of meer gelijk.

EenVandaag en Verian houden voor de grootste partijen een foutmarge van 2 zetels aan en voor de kleinere partijen is de marge 1 zetel.

Dit is waar kiezers hun stem bij de verkiezingen op baseren

