Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slotpeiling vol verrassingen: D66 maakt sprong, PVV krijgt tik

De PVV staat een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen op fors verlies in de slotpeiling van EenVandaag/Verian. De partij van Geert Wilders zou 29 van de huidige 37 Kamerzetels overhouden, een verlies van 5 ten opzichte van een week geleden. De PVV is in deze peiling nog wel de grootste partij.

Achter de PVV staan GroenLinks-PvdA en D66 nagenoeg gelijk. De sociaaldemocraten blijven ten opzichte van vorige week stabiel op 25 zetels. D66 maakt een sprong van 8 zetels en komt op 24. Het CDA zakt in een week tijd van 23 naar 19 zetels. De VVD wint een zetel en komt op 16.

Slotpeiling EenVandaag/Verian

Partij 21 okt 2025 28 okt 2025 Verschil TK 2023 PVV 34 29 -5 37 GL-PvdA 25 25 0 25 VVD 15 16 +1 24 NSC 0 0 0 20 D66 16 24 +8 9 BBB 2 3 +1 7 CDA 23 19 -4 5 SP 4 5 +1 5 DENK 3 3 0 3 PvdD 3 2 -1 3 FVD 4 6 +2 3 SGP 3 3 0 3 ChristenUnie 2 3 +1 3 Volt 3 2 -1 2 JA21 12 8 -4 1 50PLUS 1 2 +1

JA21 is een grote verliezer in deze peiling. De partij gaat van 12 naar 8 zetels. Forum voor Democratie stijgt in de peiling van 4 naar 6 zetels. Verder blijven de partijen die onder de 10 zetels staan min of meer gelijk.

EenVandaag en Verian houden voor de grootste partijen een foutmarge van 2 zetels aan en voor de kleinere partijen is de marge 1 zetel.

ANP

Reacties