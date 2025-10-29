Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zonnepaneeleigenaren gaan betalen voor terugleveren stroom

Een deel van zonnepaneeleigenaren gaan vanaf 2027 betalen wanneer zij stroom aan het net leveren. De eerste energieleveranciers die hier geld voor vragen, duiken op. Vereniging Eigen Huis slaat alarm en roept de politiek op zo snel mogelijk in te grijpen.

Je eigen energie opwekken en zo met zonnepanelen op termijn geld besparen, zit er vanaf 1 januari 2027 niet meer in. De Rijksoverheid stopt dan met de zogenoemde salderingsregeling. Het principe ‘wat je opwekt, mag je wegstrepen tegen wat je verbruikt’, geldt dan niet meer.

In plaats daarvan krijgen huishoudens met zonnepanelen voor teruggeleverde elektriciteit een zogenoemde ‘terugleververgoeding’. Tegelijkertijd blijven zij terugleverkosten betalen. Vorig jaar zijn energieleveranciers begonnen met het vragen van terugleverkosten. Eigenaren voelen zich belazerd door de gang van zaken, bleek eerder al.

Er was al jaren gesteggel over de regeling. Het kabinet wil de salderingsregeling afschaffen, omdat ze huishoudens willen aanmoedigen om minder stroom te verbruiken en meer te gaan opwekken voor een betere balans. Op dit moment kan stroom soms al niet teruggeleverd worden door het overvolle elektriciteitsnet.

🏠 Hoeveel huishoudens hebben zonnepanelen? Zo’n 3 miljoen Nederlandse huishoudens hebben inmiddels zonnepanelen op het dak, ruim 30 procent van alle woningen.

Vanaf 2027 krijgen klanten van Innova Energie en Gewoon Energie 5,9 cent per kWh voor teruggeleverde stroom, terwijl ze 11,5 cent moeten betalen. Dat betekent dat ze per kWh 5,6 cent moeten bijbetalen.

Ook een aantal andere energieleveranciers maakte de tarieven voor 2027 bekend. Bij de meeste was de terugleververgoeding slechts een kwart cent hoger dan de terugleverkosten. Bij veel andere aanbieders kun je wel al een energiecontract van meerdere jaren afsluiten, maar is nog onduidelijk hoe hoog de terugleververgoeding en -kosten straks zijn.

‘Mensen worden gestraft voor het verduurzamen’

De vrees is al langer dat de wet energieleveranciers de mogelijkheid geeft met zo’n netto negatieve vergoeding te komen. „Nu gebeurt dit helaas ook. Dit is onacceptabel. Mensen worden op deze manier financieel gestraft voor het verduurzamen van hun woning”, zegt Cindy Kremer, algemeen directeur bij Vereniging Eigen Huis. „Door de afschaffing van het salderen is de aanschaf van zonnepanelen al stil komen te liggen. Straks gaan huiseigenaren hun panelen nog van hun dak halen. Dat terwijl zij een belangrijke schakel zijn in de energietransitie.”

Kremer benadrukt dat het vrijwel onmogelijk is voor zonnepaneelbezitters om te voorkomen dat ze elektriciteit terugleveren. „Energieleveranciers, politici en netbeheerders roepen continu dat consumenten maar meer zonnestroom zelf moeten verbruiken. Maar in de praktijk is dat hartstikke moeilijk en kost dit ook weer extra geld.” Vereniging Eigen Huis vraagt de politiek om zo snel mogelijk wettelijk te regelen dat de vergoeding voor zonnestroom altijd netto positief is.

