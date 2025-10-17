Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is het kabinet waar Yeşilgöz na verkiezingen van droomt: ‘Daden van Bontenbal nodig’

Dilan Yeşilgöz heeft haar ideale coalitie prijsgegeven. Wat de leider van de VVD betreft, gaan we haar partij in een volgend kabinet zien met D66, CDA, BBB en JA21.

Zo richting de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober spreken steeds meer lijsttrekkers zich uit over hun wens voor een nieuw kabinet (of worden zij daartoe verleid door journalisten). Zo ook in het Dit is De Dag Verkiezingscafé op NPO Radio 1, waar Dilan Yeşilgöz als gast was aangeschoven. Daar zei ze dat zo’n centrumrechts kabinet met D66, CDA, BBB en JA21 volgens haar de juiste koers kan varen. De meest duidelijke keuzes volgens de VVD-fractievoorzitter: minder asiel en lagere belastingen.

Yeşilgöz zou voor wens-coalitie nog zetels tekort komen

„Een ideale coalitie? Dat zou een centrumrechts kabinet zijn met een sterke VVD”, zei Yeşilgöz. „Daar zou ik CDA en D66 bij willen. Die kunnen nu beide kanten op rollen, zowel naar rechts als naar links. Die zou ik naar me toe willen trekken, naar rechts. Zodat ze wel voor minder asiel zijn en voor lagere belastingen. Daar kunnen dan JA21 en BBB bij.”

Volgens de peilingen (hier lees je de stand van zaken van deze ochtend) komt de gedroomde coalitie van Yeşilgöz momenteel een handvol zetels tekort om tot een meerderheid van 76 zetels te komen. Yeşilgöz: „Zo’n centrumrechtse coalitie kunnen we vormen. Alleen dan moet de VVD nog wel wat sterker worden.”

Bontenbal met het CDA ‘binnenhalen’, zal voor de VVD nog lastig worden, al roemde hij Yeşilgöz eerder deze week om haar vechtersmentaliteit. De VVD-voorvrouw daarover: „Ik vind dat hoopvolle woorden, maar dat moet je wel gaan omzetten naar daden. Bontenbal zegt wel dat hij een centrumrechts kabinet ook ziet zitten.”

Yeşilgöz zei deze week in een interview met De Telegraaf nogmaals dat wat haar betreft de VVD niet met GroenLinks-PvdA aan een kabinet deelneemt. De VVD-leider heeft al vaker in verschillende bewoordingen gezegd dat haar partij waarschijnlijk niet samen met de partij van Frans Timmermans wil regeren.

„Die samenwerking gaat hem gewoon niet worden”, zei ze in haar gesprek met de krant. Eerder zei Yeşilgöz aan een talkshowtafel dat ze een coalitie met de linkse partij „niet ziet gebeuren”.

De lijsttrekker heeft eerder een streep in het zand getrokken als het gaat om de hypotheekrenteaftrek. De VVD wil die behouden en niet in een regering die het belastingvoordeel voor huiseigenaren afschaft. Ook CDA en D66 willen de aftrek op termijn afschaffen.

