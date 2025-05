Handel in namaakproducten blijft groot probleem, zo herken je ze

🛍️

Uit een studie van Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) uit 2023 blijkt dat 80 procent van de Europeanen van mening is dat namaakproducten criminele organisaties helpen en bedrijven en banen in gevaar brengen. Twee op de drie beschouwen namaak ook als een bedreiging voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu. Een derde van de Europeanen vindt het aanvaardbaar om namaakproducten te kopen wanneer de prijs van het echte product te hoog is. Onder jongeren is dit zelfs de helft.