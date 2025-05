Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stralend weekend in zicht, maar ook daarvoor al de nodige zon

Het was even doorbijten, maar vanaf vandaag komen er weer mooie temperaturen aan. Zeker in het weekend laat de zon zich goed zien. Ga je op vakantie? Dan krijg je mogelijk regen voor je kiezen.

Het was gisteren en eergisteren, in navolging van zondag, behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Volgens Weeronline kwam dit door de aanvoer van koude lucht uit noordelijke richting. In april hebben ‘we’ wel al flink wat zonnige dagen gehad.

Zon op het menu

Vanaf vandaag slaat het weerbeeld om. De temperaturen liggen rond de 17 graden, met ruimte voor de zon. Er zijn wat stapelwolken, en er is voor weerdienst Weeronline lokaal „licht gespetter” mogelijk, maar over het algemeen blijft het droog. Er staat de komende dagen een matige wind.

Morgen wordt het 17 à 18 graden en vanaf dan gaat de temperatuur elke dag iets omhoog. Neem je zonnebrand mee als je op pad gaat. Het is weer vrij zonnig, met wat stapelwolken. Vrijdag is het weer vrij zonnig en liggen de maxima rond 18 of 19 graden. In het zuiden kan het kwik zelfs naar 20 graden stijgen.

De eerste dag van het weekend leent zich uitstekend voor het terras. In het midden en zuiden van het land wordt het 20 à 21 graden, in het noorden liggen de maxima rond 17 graden. Het is behoorlijk zonnig en wind is zwak of matig.

Daarna blijft het droog en schijnt de zon volop. De temperaturen blijven verder oplopen. Maandag wordt het zo’n 23 graden. Pas in de tweede helft van de week is er kans op iets lagere temperaturen, en zou een keer wat regen kunnen vallen.

Weer in Zuid-Europa

Ga je op vakantie? De zuidelijke helft van Europa krijgt de komende dagen te maken met veel neerslag. In delen van Italië, Kroatië en Griekenland geldt code geel of oranje, meldt Weeronline. Alleen in het uiterste zuidoosten is het mooi zomerweer.

In met name het midden van Italië en Zuidoost-Europa komen regen- en onweersbuien voor. De Alpen, boven de 2000 meter, krijgt een laag sneeuw te verwerken. In delen van Servië en Noord-Macedonië is code oranje uitgegeven vanwege zware regenval en windstoten. Zuid-Italië heeft vandaag zonnig weer, met 24 graden, maar in Noord-Italië blijft het weer slecht en wordt het maximaal 18 graden.

Spanje en Portugal krijgen vanaf morgen te maken met onweer en regen. Alleen in Zuid-Portugal en Zuid-Spanje blijft het grotendeels droog. In het weekend neemt de kans op buien verder toe en vooral zondag valt veel regen. Het zuiden van Griekenland en Turkije wordt het juist zonnig met 27 tot 33 graden op Kreta. In Antalya stijgt het kwik de komende dagen tot 27 graden.

Reacties