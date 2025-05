Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgelet: nieuwe maatregel Ryanair kan je 100 euro kosten

Als je weleens met Ryanair reist, is het oppassen geblazen. De luchtvaartmaatschappij heeft een nieuwe boete in het leven geroepen voor laatkomers.

Ryanair wil vertragingen terugdringen. Daarom hebben ze de gebruiksvoorwaarden veranderd. Als reizigers zich minder dan 40 minuten voor vertrek melden, riskeren zij een boete van 100 euro. Dat meldt het Franse Sudinfo. Ryanair is de enige maatschappij die zo’n maatregel invoert.

De luchtvaartmaatschappij voerde die maatregel per 1 mei samen in met het abonnementsmodel Ryanair Prime. Dat is een jaarabonnement van 79 euro, dat voor mensen die vaak met de maatschappij vliegen voordeel zou moeten opleveren.

Veel extra kosten bij Ryanair

Ook wil Ryanair papieren instapkaarten schrappen. Reizigers worden verplicht een digitaal ticket op hun smartphone te tonen. Heb je dat niet? Je raadt het al: dan moet je betalen. Dit kost 55 euro.

Ryanair-tickets zijn vaak (op het eerste gezicht) goedkoop, maar er kunnen flink wat extra kosten bijkomen. Let dus goed op addertjes onder het gras. Zo kost handbagage tussen de 20 en 60 euro extra, ruimbagage tussen de 10 en 60 euro en elke extra kilo bagage is 13 euro. Ook kiezen waar je zit kan in de papieren lopen, van 11 tot 33 euro. En dan is er ook nog een babytoeslag van 25 euro voor kinderen die jonger zijn dan 25 euro.

Binnenkort misschien Chinese vliegtuigen

Mogelijk vlieg je binnenkort met Ryanair niet meer in een Boeing, maar in een vliegtuig van een Chinees merk. Vorige week meldde Ryanair geen vliegtuigen meer afnemen van de Amerikaanse fabrikant als ze duurder worden door de importheffingen van president Donald Trump.

„Als de Verenigde Staten doorgaan met dit ondoordachte plan en de heffingen een wezenlijke invloed hebben op de prijs van de export van Boeing-toestellen naar Europa, dan zullen we zeker onze huidige Boeing-bestellingen heroverwegen, net als de mogelijkheid om die bestellingen ergens anders te plaatsen”, schrijft hij in een brief aan een Amerikaanse wetgever. Daarbij meldde hij dat hij het Chinese COMAC zou overwegen, maar dat er nog geen gesprekken lopen met die vliegtuigfabrikant.

O’Leary heeft eerder al overwogen Chinese vliegtuigen te kopen als de prijs aantrekkelijk genoeg is. Daarop waarschuwde Congreslid Raja Krishnamoorthi Ryanair dit niet te doen vanwege veiligheidszorgen.

