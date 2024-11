Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgen om producten uit China, zo herken je ze

Van kleding tot fatbikes: veel Nederlanders bestellen naar hartenlust bij Chinese webshops. Maar aan die lage prijzen kleeft een schaduwzijde. De veiligheid is bijvoorbeeld in het geding. Hoe herken je producten van buiten de Europese Unie eigenlijk?

Voor producten van buiten de Europese Unie, zoals Temu en Ali Express wordt vaak gewaarschuwd. De kans bestaat namelijk dat ze niet voldoen aan Europese wetgeving, waarschuwde een expert al. Ze maakte zich zorgen over chemische stoffen in kleding en accessoires die ervoor zorgen at deze in goede staat blijven tijdens het dragen en wassen. Eerder besteedde ook Nieuwsuur aandacht aan het onderwerp.

Fatbikes, speelgoed, sieraden en elektronica soms gevaarlijk

Ook de Consumentenbond trekt regelmatig aan de bel. „Dat doen we als je er niet op kunt vertrouwen dat die producten veilig zijn. Vaak komen ze dan uit China, zoals ook met die fatbikes”, zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond tegen EenVandaag.

„Maar dat geldt ook voor veel speelgoed, dat gevaarlijk blijkt te zijn omdat onderdeeltjes los kunnen raken, waar kinderen in zouden kunnen stikken. Of sieraden waarin zware metalen zitten met overschrijdingen van de wettelijke toegestane normen. Denk aan elektronica die onveilig is omdat die bijvoorbeeld smelt, kerstverlichting die kortsluiting maakt.”

Zo herken je Chinese producten

Door dropshippers heb je als consument niet altijd het idee dat je een product uit China komt. Bij dropshipping biedt een bedrijf producten via een webshop aan, of via bijvoorbeeld Etsy, Amazon of Bol.com, die het zelf niet op voorraad heeft. Je bestelt dus eigenlijk bij de fabriek of groothandel, die het meteen naar jou stuurt.

De dropshipper zelf verleent eigenlijk geen extra diensten, maar laat de prijs gerust enkele keren over de kop gaan. Tekenen van dropshipping kunnen onder meer lange levertijden, hoge ‘kortingen’ en onduidelijke of dubieuze retourvoorwaarden zijn. Het is ook altijd goed om de reviews te checken.

Maar Van Spierenburg vindt dat er ook een verantwoordelijkheid bij de koper ligt, door even wat beter op te letten als je iets koopt. Producten die afkomstig zijn van uit een land buiten de Europese Unie zijn namelijk vrij eenvoudig te herkennen.

„Kijk even waar het product vandaan komt. In Europa hebben we het CE-keurmerk zodat je weet dat het product aan de veiligheidsstandaarden voldoet. Maar het China Export logo lijkt daar weer heel erg op, zo wordt de gemiddelde consument om de tuin geleid.”

Nog een reden om bij Europese webshops te kopen

Kopen bij Europese webshops is niet alleen beter om veiligheidsredenen, stelt Spierenburg. „Als je wilt dat we Europa een sterke economie heeft en behoudt, koop dan de dingen vooral om de hoek als dat mogelijk is.”

„De consument mag wat mij betreft twee keer nadenken over dingen die ze bestellen bij een Chinese webshop. Er zijn hier gewoon partijen bezig die moedwillig misbruik maken en eigenlijk ook de consument beduvelen met ondermaats kwaliteitsstandaarden. Goedkoop is ook vaak helaas duurkoop. Hier geldt ook: als het te mooi is om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk niet oké.”

