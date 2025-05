Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De energieprijzen zijn gedaald, maar in feite nog steeds hoog

De energieprijzen zijn in april dit jaar gedaald. Dat is enerzijds goed nieuws, maar geeft misschien ook een vertekend beeld. Het houdt namelijk niet per se in dat elektriciteit en aardgas nu ‘goedkoop’ zijn, want huishoudens betalen meer dan een jaar geleden.

Dat blijkt uit de Barometer Energie van Pricewise en duiding van energie-analist Jilles van den Beukel. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) bevestigt de daling van de energieprijzen over april met 3,2 procent.

Bij de prijzen van één jaar vast is het verschil voor elektriciteit klein. De gasprijs ligt nog wel hoger dan een jaar terug en dat kan flink schelen in de portemonnee.

Stroom wordt langzaam goedkoper

Stroom wordt langzaam weer goedkoper. De stroomprijzen daalden in april, net als in de voorgaande maand. Vooral de vaste prijs voor één jaar daalde fors, met 5,7 procent ten opzichte van de maand maart. De vaste stroomprijs voor drie jaar daalde met 3,8 procent minder hard, maar is nu wel (nipt) het goedkoopste. Het variabele prijscontract daalde het minst, met 3 procent. Het was eind april per kWh net zo duur als het éénjarige vaste prijscontract.

🏘️ Voorbeelden Een huishouden met een gasverbruik van 1210 kuub, zoals een vrijstaande woning in het Friese Achtkarspelen, voelt de actuele gasprijs in de portemonnee door een jaarrekening van meer dan 2000 euro. Hierbij is gekeken naar de laagste prijs. Een tussenwoning in Amsterdam met een laag verbruik van 760 kuub gas heeft een aanzienlijk lagere energierekening: rond de 1400 euro per jaar als laagste prijs. Als het gasverbruik op nul ligt, zoals bij een grote vrijstaande aardgasloze woning met veel zonnepanelen, is de energierekening met zo’n 1500 euro per jaar nauwelijks hoger.

De variabele stroomprijs steeg ten opzichte van vorig jaar het meeste met ruim 20 procent, terwijl de eenjarige vaste prijs nauwelijks verschilde met dat van vorig jaar. De stroomprijs voor drie jaar vast daalde sterk, met 15 procent. Waren de prijsverschillen vorig jaar nog groot, nu ontlopen de tarieven elkaar nauwelijks.

Gasprijzen op relatief hoog niveau

De gasprijzen zijn in april verder gedaald ten opzichte van de maand ervoor. De éénjarige vasteprijs daalde het meeste met 7,5 procent en is eind april met een ‘kale’ prijs van 0,47 euro per kuub het goedkoopst. De drie jaar vaste gasprijs daalde met 3,4 procent, de variabele prijs verminderde met 3,1 procent.

De gasprijzen liggen – vergeleken met een jaar geleden – nog steeds op een relatief hoog niveau. Vooral de variabele gasprijs is met een stijging van 27 procent in een jaar duurder dan in april 2024. Dat geldt ook voor de drie jaar vaste gasprijs: die nam met 23 procent toe. De éénjarige vaste prijs steeg in een jaar met 16 procent.

Oorzaken voor daling energieprijzen

De variabele en vaste prijzen liggen niet zover uiteen voor stroom, maar voor gas juist wel. Het goedkoopste gascontract is momenteel één jaar vast. „De gasprijs op de groothandelsmarkt daalde in april tot onder de 35 euro per megawattuur (MWh). Dat is lager dan afgelopen winter, toen de prijs schommelde rond de 50 euro per MWh. Maar voor de gascrisis van 2022 was de groothandelsprijs lager, met een waarde van meestal rond de 20 euro per MWh”, zegt analist Jilles van den Beukel.

Er zijn meerdere oorzaken voor de daling in april. „Het relatief zachte weer en de signalen dat de Europese regulering voor het vullen van de gasopslagen komende zomer wat wordt versoepeld. De verwachting blijft dat de groothandelsprijs voor gas komende jaren geleidelijk gaat dalen, omdat er meer LNG (vloeibaar aardgas) op de markt komt.”

Vast of variabel contract?

Veel mensen twijfelen tussen een vast en variabel contract, die beide voor- en nadelen hebben. Volgens Pricewise-directeur Hans de Kok ligt de keuze voor een vaste prijs voor energie nog steeds voor de hand. „Vanwege de recente dalingen kan het zeker lonen om nu de prijs vast te zetten voor één jaar óf drie jaar. Gelet op alle rumoer op het wereldtoneel geeft dat in ieder geval zekerheid en duidelijkheid.” Hij doelt hiermee onder meer op de beweeglijke inkoopmarkten, onrustige geopolitieke sferen, wisselkoersen en lage gasreserves.

Het kabinet is momenteel bezig met verlichting voor huishoudens, omdat meer mensen in de knel komen door hun energierekening. Door de aangekondigde verlaging van de energiebelasting in 2026 op stroom (-1,24 eurocent per kWh) gaan Nederlandse huishoudens er iets op vooruit. Kanttekening is wel dat de energiebelasting op gas met 2,5 eurocent per kuub omhooggaat.

De vermindering energiebelasting op de energierekening, stijgt met 5 euro per jaar. De btw op de energierekening wijzigt niet. Ook de sterk fluctuerende leveringskosten in de vorm van energieprijzen, blijven belast met hoge btw. Ook stijgen de netbeheerkosten naar verwachting fors in 2026 en de jaren daarna.

