Hierom verbrand je sneller op het strand

De weergoden zijn ons op dit moment gunstig gezind. Wellicht trek je zelfs wel naar de kust, om op het strand neer te ploffen. Daar is het wel altijd oppassen geblazen, omdat je daar sneller verbrandt. Maar waarom is dat eigenlijk?

Weeronline geeft uitleg.

Waarom verbrand je sneller op het strand?

De voornaamste boosdoener is het water. Water schittert als je ernaar kijkt, omdat het zonlicht in je ogen weerkaatst. Daardoor ontvang je naast direct zonlicht ook indirect zonlicht dat via het water weerkaatst. Hierdoor krijgt je huid meer zonlicht dan als je niet bij water in de buurt bent. Hetzelfde geldt dus bijvoorbeeld voor een zwembad of een meer.

Ook witte oppervlaktes, als sneeuw en ijs, kunnen volgens de weersite sterk weerkaatsen en ervoor zorgen dat je sneller verbrandt. Dat is de reden dat je op de piste soms razendsnel verbrandt, ook zonder hoge zonkracht. Door sneeuw kan de zonkracht 80 procent hoger uitvallen.

🧴 Bij welke zonkracht kun je verbranden? Een op de drie Nederlanders verbrandt in de zomer. Hoe hoger de zonkracht, hoe sneller de (onbeschermde) huid kan verbranden. Je kunt in principe vanaf zonkracht 1 al verbranden, maar die kans is heel klein, en je moet dan flink lang in de zon zitten. Het advies van het Huidfonds en Meteovista is om je vanaf zonkracht drie in te smeren. Ook met zonnebrandcrème op maak je vitamine D aan, doorgaans vanaf zonkracht 3.

Combinatie water en zand

Omdat zand ook een relatief licht oppervlak is, dat fungeert als een spiegel en het zonlicht weerkaatst, kan een strandbezoek uitmonden in een snellere verbranding. Kortom: op het strand verbrand je sneller door de combinatie van direct zonlicht én de weerkaatsing van water en zand. Hierdoor valt de zonkracht 20 procent hoger uit.

Ook in de schaduw of als het bewolkt is, kun je verbranden. Ook dat komt weer door dat indirecte zonlicht. In de maanden mei tot en met juli kan zonkracht 4 dan alsnog worden bereikt. Goed insmeren, dus.

