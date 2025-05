Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Metro’s ‘deskundige blik’ op eerste halve finale Songfestival: ‘Claude top 3, rest hallucinant slecht’

Het wereldnieuws verdwijnt vanavond voor veel tv-kijkers voor een paar uurtjes naar de achtergrond. De reden (uiteráárd): de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, met onze nationale trots Claude.

Metro heeft twee ‘absolute kenners’ in huis als het om het Songfestival gaat. Het zijn Ramon ‘Cornald Maas’ Mens en Erik ‘Jan Smit’ Jonk (over hun kennis en smaak valt natuurlijk te twisten). Wat verwachten zij vanavond van Claude en zijn C’est La Vie? Stoomt hij linea recta door naar de Songfestival-finale van zaterdag en maakt hij daar kans?

Bookmakers-favorieten van het Songfestival

Metro’s ‘Maas en Smit’ bespreken in deze eerste Songfestival-aflevering de vijf favorieten in de eerste halve finale, althans, volgens de bookmakers afgelopen week. Vandaag ook Frankrijk, dat genoeg betaalde – eh al is geplaatst – voor de finale. Bookmakers vinden het land, naast Zweden, een kandidaat om het Songfestival 2025 in het Zwitserse Basel te winnen. Donderdag bespreken we de tweede halve finale en de, volgens diezelfde bookmakers, allerslechtste inzending.

👩‍🎤 Optredens Songfestival gelekt Wil je nu al naar het Songfestival kijken? De optredens van de eerste halve finale zijn gisteravond gelekt op X. Ook het optreden van de Nederlandse inzending Claude staat online. De opnames zijn gisteren gemaakt tijdens de eerste repetitie met publiek in Basel. Het is niet bekend wie de beelden de online wereld heeft ingebracht.

De eerste halve finale van het Songfestival

Nederland

Claude – C’est La Vie

Erik: Nou ouwe Rotterdammert, zeg het maar: gaat Claude het Songfestival als winnaar naar je stad terugbrengen in 2026?

Ramon: Gaan we winnen? Natuurlijk niet! Zo, dan kan het alleen maar meevallen. Maar waar ik er twee weken geleden nog een hard hoofd in had dat we überhaupt in het linkerrijtje (een voetbalterm in een ESF-analyse, het moet niet gekker worden…) zouden belanden, ben ik er nu wel wat voor opgewarmd. De finale-top 3 moet toch haalbaar zijn tussen al die andere hallucinant slechte acts.

Tijdens Eurovision in Concert in Amsterdam afgelopen maand was Claude echt heel goed. De opbouw van het nummer is in ieder geval top. Het begint ingetogen en wordt verderop echt een feestje. Wat mij betreft had het spannende, ingetogen begin nog iets langer mogen duren. Als hij dat feestje ook van het podium af kan laten spatten, kan het weleens gaan verrassen.

Songfestival hoort in Amsterdam

Erik: Wat moet ik voor de Metro-lezer nog aan jouw haarscherpe analyse toevoegen? Behalve dat het Songfestival bij winst natuurlijk in de Ziggo Dome in mijn Amsterdam thuishoort. Claude vind ik finalewaardig, maar top 3…? De drie verschillende talen en lalalalalalala zijn natuurlijk hartstikke slim. Leuke gozer ook, met een bijzonder levensverhaal. Ik hoop alleen al op een hoge klassering voor Claude voor alle allochtonenhaters en hun diepracistische reacties die ze digitaal hebben uitgekotst.

Op naar Zweden! Waarvan ik alvast wil zeggen: ‘Mensen, we hebben een winnaar!’

Zweden

KAJ – Bara Bada Bastu

Ramon: Een winnaar? Echt niet. Het staat nu strak op 1, maar ik kan me niet voorstellen dat het zo blijft. Een Finse groep die een beetje á la de Bankzitters een grappige act heeft. Ze nemen hun sauna’s daar heel serieus. Maar het nieuwe is er straks af, mensen hebben het kunstje wel gezien als de finale is. Hoog eindigen, tuurlijk, het is leuk. Maar winnen? Echt niet.

Erik: Daar zetten we maar even een flesje rood of wit op dan. Zweden is de favo bij de bookmakers met een winstkans van meer dan 30 procent. En terecht. Een trekzakkie werkt altijd. Ja, typisch Songfestival-liedje dat scoort. Verder verstond ik alleen ‘sauna’, maar dat maakt niet uit.

Ramon: Wat is dat sowieso met Zweden, dat ze een Finse groep moeten sturen? Vorig jaar hadden ze Noren die zongen voor Zweden, zijn de native artiesten op? Måns Zelmerlöw deed mee aan de voorselectie. Die heeft het niet gehaald, maar had ik liever gezien. Oké, ook omdat het – de stereotypen kloppen weer wel hè? – een mooie man is. Het oog wil ook wat. Dus ik zou zeggen: geef volgend jaar het kanon Måns weer een kans!

Erik: Ik zie je maandag met een fles wijn verschijnen. Bara Bada Batsu, ooooh wee joo wee joo!

Estland

Tommy Cash – Espresso Macchinato

Ramon: Heerlijk dat ze in Italië al een hele rel hebben gehad om dit liedje, om het accent dat belachelijk werd gemaakt. Dat staat garant voor veel PR en doen ze dus goed daar in Estland.

Erik: Ik las iets over die rel met deze rappert inderdaad. Waar bemoeien die Italianen zich mee? Dit opvallende heerschap heeft een lange staat van dienst en ik kreeg vooral trek in een bakkie moet ik zeggen. Slim ook zo’n titel, iedereen snapt waarover het gaat.

Ramon: Er zit een Nederlands tintje aan, want Tommy Cash is een kennis van Joost Klein. Joost was een inspiratiebron voor hem. Grappige gozer, ook. Dus moeten we hier dan maar 12 punten aan geven als Nederland? Mwah… het is vooral een geinig opvullertje. Top 10 vast en zeker, want het is wel een oorwurm. Ik geloof dat ik ook een nieuw levensmotto heb: No stresso no stresso, no need to be depresso…

Erik: Twaalf punten geven kan niet, wij geven altijd 12 aan België. Maar jouw top 10 raakt snel vol zo. Ik vind Tommy Cash heel leuk, maar meteen die top 10 in… Deze moeten we in ieder geval onthouden als onze dansmoves voor het Metro-kerstfeest.

Oekraïne

Ziferblat – Bird of Pray

Erik: Oekraïne vond ik de afgelopen jaren zeer indrukwekkend en niet omdat dat ‘moest’ omdat er oorlog heerst. Wat de bookmakers er nu in zien, ontgaat me totaal. Maar ja, wie weet kunnen hun vogeltjes misschien raar vliegen? Ik weet het niet en daar wil ik het voor dit jaar maar bij laten. Nul punten van mij.

Ramon: Gaan we het nu voor het eerst eens zijn? Dit was wat mij betreft ook een gemaakt niemendalletje. Niets bijzonders, te glad, weinig spannends. In een gemiddeld pretpark kunnen ze dit ook zo gestyled op een podium zetten.

Maar er is één factor waar het mee kan scoren en dat zijn de 80’s vibes. Heb je het al gehoord? De jaren ‘80 zijn weer helemaal hip. En daar sluit dit prima op aan.

Albanië

Shkodra Elektronike – Zjerm

Ramon: Als je AI zou vragen om een songfestivalliedje voor Albanië te maken, dan krijg je dit nummer. Dit gaat sowieso veel Oostblok-stemmen binnenharken. Verder natuurlijk compleet kansloos, maar wel lekker veel vuur. Als ze daar live wat mee kunnen, dan ga ik in ieder geval geen plaspauze houden tijdens dit optreden.

Erik: Met AI hebben we in iedereen geval ook geleerd dat de titel ‘Vuur’ betekent en wat een folktronica-duo is. Dit dus. En dat we te maken hebben met Albanese migranten uit Italië. Dat vind ik dan weer best bijzonder.

Ramon: Wie houdt er niet van vuur? En dan zien we ook nog een man die een kruising is van een foute jaren 90-rapper en een filmtrailer-stem zo laag.

Erik: Mijn beoordeling luidt ‘prachtige vrouw, prachtige stem, wat minder prachtig liedje’. Maar van jouw foute jaren 90-rapper snap ik maar weinig. Ik zie vooral een hinderlijke man met een krant in de brand. De fik erin had best een goed idee voor dat draaiorgel van Sieneke geweest trouwens. Maar ja, dat bedenk ik een paar jaar te laat.

Kanshebber winst Songfestival 2025

Frankrijk

Louane – Maman

Erik: Een gewaardeerd Frans actrice, halve finalist van The Voice 2013 en dame met het best verkochte album in Frankrijk van 2015. Da’s even geleden, maar daar verwacht ik dan iets van. Bovendien heb ik een zwak voor Franstalige nummers en Franse muziek in het bijzonder. Toch liet Louane me niet van m’n stoel donderen.

Ramon: Zij is als tiener haar ouders kwijtgeraakt en is nu zelf moeder. Daar gaat dit liedje over, het is een brief aan haar moeder. En dan heb je me wel als er in ieder geval een goed verhaal en inhoud achter zit. Het is niet de enige ballad en ook niet de beste, maar het verhaal doet me wel wat.

Erik: Liedjes over moeders, altijd goed – in dit geval al helemaal als ik jou goed begrijp. Maar toch: ne pas de tranen bij mij. Ik vond dat Voilà van Barbara Pravi een paar jaar geleden in Rotterdam Ahoy bijvoorbeeld zóveel beter. En die won al niet eens van dat gejengel van Maneschijn uit Italië.

Het Eurovisie Songfestival is vanavond om 21.00 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1. De bekendmaking van de landen die naar de finale gaan is tussen 23.00 en 23.30 uur.

