Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huurbevriezing sociale huur blijkt loze belofte voor half miljoen huurders: hoe zit dat?

Wat als je denkt te kunnen rekenen op huurbevriezing, maar de rekening uiteindelijk toch bij jou belandt? Voor zo’n 500.000 huurders van sociale woningen dreigt precies dát te gebeuren.

De kabinetsbelofte om sociale huren twee jaar niet te verhogen, blijkt namelijk in de praktijk onhaalbaar voor een grote groep, tenzij een groep particuliere huurders toch meer gaat betalen.

Corporaties krijgen geld, particuliere verhuurders niet

De huurbevriezing was een van de beloftes van PVV-leider Geert Wilders bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota. Woningcorporaties krijgen daarvoor ruim een miljard euro om de gemiste huurinkomsten op te vangen. Maar wat veel mensen (en blijkbaar ook de onderhandelaars) zich niet realiseerden: niet alle sociale huurwoningen worden verhuurd door corporaties. Een kwart, dat zijn zo’n half miljoen woningen, is in handen van particuliere verhuurders. Voor die groep is geen cent gereserveerd. En een simpele oplossing ligt niet voor de hand.

Volgens betrokkenen zoals Vastgoed Belang, dat particuliere verhuurders vertegenwoordigt, is het compenseren van particuliere verhuurders een logistieke en financiële nachtmerrie, meldt NOS. Er is geen centraal overzicht van wie al deze verhuurders zijn, laat staan hoeveel huurders zij onder hun hoede hebben. Elke verhuurder zou individueel gecompenseerd moeten worden, wat de kosten en administratieve rompslomp flink opdrijft.

Particuliere verhuurders zien niks in huurbevriezing

Een alternatief plan om geld weg te halen bij woningcorporaties om zo de particulieren te compenseren, stuit op forse weerstand. De corporaties klagen dat ze nu al te weinig krijgen en waarschuwen dat dit hun plannen voor nieuwbouw of verduurzaming in gevaar brengt.

De particuliere verhuurders zelf lijken niet warm te lopen voor een compensatieregeling. Ze zien meer in het simpelweg verhogen van de huren. Compensatie is complex en dekt nooit alles, zo klinkt het. Bovendien kunnen ze dan blijven investeren in hun woningen. Zonder huurverhoging zou dat lastiger worden, zeggen ze.

In de vrije sector mag huurverhoging gewoon doorgevoerd worden en worden huurhuizen weer een stuk duurder, meldde Metro onlangs.

Huurders komen klem te zitten

Blijft over: een ongemakkelijke tweedeling. Huurders bij woningcorporaties profiteren van een bevriezing. Maar wie toevallig bij een particulier huurt, krijgt alsnog een hogere huur voorgeschoteld. En dat terwijl ze vaak in precies hetzelfde soort woning zitten, met dezelfde regels en huurprijs.

Die ongelijkheid laat zich moeilijk uitleggen. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening staat voor een lastige puzzel: ofwel er komt alsnog geld voor particuliere verhuurders, of een deel van de sociale huurders valt buiten de boot. Ze heeft nog twee weken om met een oplossing te komen.

Reacties