Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Diesel duurder, stekkerauto goedkoper: deze klimaatmaatregelen zijn al gelekt

Wie elektrisch rijdt, krijgt vanaf 2026 meer belastingkorting. Bedrijven die nog kiezen voor diesel, gaan juist meer betalen. Dat blijkt uit plannen van het kabinet die al naar buiten zijn gekomen. Het volledige klimaatpakket van minister Sophie Hermans (VVD) wordt vrijdag gepresenteerd, maar meerdere maatregelen liggen nu al op straat.

Het gaat om stappen die mensen en bedrijven moeten helpen om te verduurzamen. Onder andere De Telegraaf en AD hebben gelekte informatie gepubliceerd.

Extra korting voor elektrische rijders

Elektrische en hybride auto’s krijgen straks meer belastingvoordeel. Tot en met 2024 waren elektrische wagens helemaal vrijgesteld van wegenbelasting. Vanaf 2025 wordt dit voordeel langzaam afgebouwd. Zo geldt er voor 2025 een korting van 75 procent en die zou aanvankelijk verlaagd worden naar 25 procent. Om de aanschaf van stekkerauto’s te stimuleren wordt de korting iets hoger, namelijk 30 procent. Deze regeling geldt in ieder geval tot en met 2028. Voor de meeste wagens scheelt dat ongeveer een tientje per maand.

Het kabinet wil dat ook bedrijven sneller overstappen op elektrisch vervoer. Vanaf 2027 gaan werkgevers die hun personeel in een benzine- of dieselauto laten rijden, meer betalen. Bedrijven die kiezen voor een volledig elektrisch wagenpark, krijgen juist korting op hun belastingen.

Extra geld voor warmtepompen

Huishoudens die overstappen op een warmtepomp kunnen rekenen op een extra subsidie. Hoewel het kabinet de verplichte hybride warmtepomp heeft afgeschaft, wil het met deze financiële prikkel toch mensen stimuleren om te verduurzamen. De subsidie geldt niet voor wijken waar een warmtenet komt.

Miljoenen voor verduurzaming industrie

Ook de industrie krijgt steun. Grote bedrijven die veel energie gebruiken, zoals in de Rotterdamse haven, kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van in totaal 180 miljoen euro. Deze subsidie is bedoeld als compensatie voor hoge energiekosten en loopt tot en met 2028. De omstreden CO2-heffing voor bedrijven blijft wel bestaan.

Daarnaast komt er volgend jaar maar liefst 8 miljard euro beschikbaar via de zogeheten SDE-regeling. Dit geld is bedoeld voor bedrijven die willen investeren in duurzame energie, zoals zonne- en windprojecten.

De belangrijkste uitgelekte maatregelen op een rij:

Vanaf 2026: 30 in plaats van 25 procent belastingkorting voor elektrische en hybride auto’s

Vanaf 2027: bedrijven met dieselwagens gaan meer betalen

Tot en met 2028: 180 miljoen euro per jaar subsidie voor energie-intensieve industrie

Vanaf 2026: 8 miljard euro extra voor de verduurzaming van bedrijven via SDE-regelingen

Extra subsidie voor warmtepompen (niet voor wijken met warmtenet)

Reacties