Tweede Kamer draait in beslissing over ‘vieze bedrijfswagens’, ondernemers niet blij

Wat de Tweede Kamer betreft blijft het voor ondernemers met ‘vieze’ bedrijfsbusjes mogelijk om de binnenstad in te rijden. Eerst was het plan om bedrijfswagens die uitlaatgassen uitstoten, waar het woord ‘vies’ op slaat, uit de binnenstad te weren. Een meerderheid vindt echter dat ondernemers voorlopig uitgezonderd moeten worden bij de invoering van uitstootvrije zones in binnensteden.

Veertien gemeenten, waaronder Utrecht en Amsterdam, willen vanaf 1 januari stap voor stap vieze vrachtwagens en bestelbusjes op benzine, diesel of gas uit de binnenstad weren. Alleen ondernemers die bijvoorbeeld geen geld hebben voor de overstap op elektrisch vervoer kunnen vragen om een uitzondering.

Kritiek op de plannen

Veel ondernemers hadden kritiek op deze plannen, omdat ze de kosten voor de overstap op elektrisch vervoer te hoog vinden. Ook is het zo dat sommige ondernemers maar een beperkt aantal dagen per jaar in de binnenstad moeten zijn, zoals marktkooplieden.

🚚 Uitstootvrije zones Op 1 januari 2025 voeren veertien steden uitstootvrije zones in. Dat betekent dat bedrijfsauto’s en vrachtwagens binnen die zone geen schadelijke stoffen mogen uitstoten en moeten rijden op elektriciteit of waterstof. Naast de vier grote steden doen ook onder meer Assen, Nijmegen, Tilburg en Maastricht mee.

De VVD stelt daarom nu een landelijke uitzondering voor ondernemers voor, in ieder geval tot 2029. Dat voorstel krijgt steun van PVV, BBB, SGP, FvD, DENK en JA21.

In het hoofdlijnenakkoord spraken de coalitiepartijen eerder al af om te kijken naar de mogelijkheden voor de uitstel van uitstootvrije zones, maar onlangs zei verantwoordelijk staatssecretaris Chris Jansen (PVV) dat gemeenten in hun recht staan als ze de beperkingen op 1 januari al willen invoeren. Het zou volgens hem te laat zijn om nog iets te doen aan die ingangsdatum.

Debat over uitstootvrije zones leidde tot onduidelijkheid

Een debat over de uitstootvrije zones vorige week leidde tot veel onduidelijkheid. De VVD, BBB en ook de PVV hielden Jansen aan de belofte uit het hoofdlijnenakkoord, waarop de staatssecretaris toch leek bij te draaien. „Gemeenten hebben het recht om op 1 januari over te gaan tot invoering, maar wij hebben de mogelijkheid om ze bij te sturen”, reageerde hij.

Jansen wil zich daarbij vooral richten op de kleine ondernemers en marktkooplui, maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat hij vóór 1 november met een nieuw plan komt, waarbij alle ondernemers uitstel krijgen.

Ondernemers vol onbegrip

„De politiek van zijn slechtste kant” en „dit klopt gewoon niet”, zo reageert ondernemend Nederland op het gedraai va het kabinet. „Veel ondernemers hebben zich al jarenlang voorbereid op de komst van de zero-emissiezones in de steden. Als de Tweede Kamer de invoering nu weer op de lange baan schuift, laat de politiek zich van zijn slechtste kant zien. Dat is volstrekt onbegrijpelijk en onwenselijk, want voor ondernemers die worstelen met de investering en meer tijd nodig hebben, is er al een overgangsregeling”, aldus voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, waar onder anderen loodgieters bij zijn aangesloten.

„Dit is echt een heel verkeerd signaal. Dit uitstel treft ondernemers die juist wel hun best hebben gedaan. Straks gaan die ondernemers failliet, door mensen die claimen dat ze de overstap niet kunnen maken. Terwijl het hier al tien jaar over gaat en bijna niemand meer rijdt met een bus die op 1 januari al niet meer de binnensteden in zou mogen. Het klopt gewoon niet”, zegt Geert van Eijk, beleidsmedewerker bij evofenedex.

Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) baalt vooral van de nieuwe onduidelijkheid door het uitstel, slechts enkele maanden voor het ingaan van een al jaren geleden aangekondigd plan. „We hopen nog steeds dat het uitstel er niet van komt. Er zijn genoeg uitzonderingen en regelingen en veel ondernemers hebben al stappen gezet”, laat een woordvoerder weten, die voor een uitgebreidere reactie graag de daadwerkelijke stemming in de Tweede Kamer wil afwachten.

