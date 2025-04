Deel dit artikel: Share App Mail Pin

YouTube bestaat 20 jaar: deze woorden ken je via het platform

Het begon als een digitaal podium voor kattenvideo’s en vakantiekiekjes en groeide uit tot een van de machtigste platforms ter wereld. YouTube bestaat twintig jaar. Welke woorden kennen ‘we’ via het platform?

23 april 2005. Op deze datum verscheen de eerste video op YouTube, dat kort daarvoor was opgericht door drie oud-medewerkers van PayPal. In de video (van een overigens zeer bedenkelijke kwaliteit), staat medeoprichter Jawed Karim bij de olifanten in de dierentuin.

Het platform raakte al binnen een jaar tijd flink in zwang. In november 2006 werd YouTube door techreus Google ingelijfd voor 1,65 miljard dollar. Destijds een absurd bedrag, met de bril van nu een koopje.

De meest bekeken video op YouTube ooit is Baby Shark Dance van Pinkfong, met inmiddels ruim 13 miljard views. YouTube heeft maandelijks meer dan 2 miljard ingelogde gebruikers. Dagelijks bekijken mensen meer dan een miljard uur aan video’s en genereren ze miljarden weergaven.

Deze woorden ken je via YouTube

‘Vlog’ is met 41 procent het populairste woord dat men in Nederland associeert met de YouTube-cultuur. ‘Kanaal’ staat met 36 procent op de tweede plek in de lijst van termen die gebruikers associëren met YouTube. Een abonnee (of subscriber) wordt door 35 procent sterk geassocieerd met het platform. In Nederland zijn er enkele kanalen met meer dan een miljoen abonnees, zoals NikkieTutorials en Dylan Haegens. ‘YouTuber’ is het meest genoemde YouTube-gerelateerde woord (37 procent) in dagelijkse gesprekken van Nederlanders.

Vlog. Het woord komt van ‘video weblog’, oftewel: een online dagboek in videovorm. Vloggers nemen je mee in hun dagelijks leven en delen persoonlijke momenten met hun publiek. Kanaal. Door zich te abonneren op een kanaal blijft iemand op de hoogte van de nieuwste uploads van een creator. Abonnee: iemand die een YouTube-kanaal volgt. YouTuber: iemand die video’s maakt en uploadt op YouTube. Viraal. Een YouTube-video is ‘viraal’ is gegaan als deze binnen een week meer dan 5 miljoen keer bekeken wordt. Een goed voorbeeld van een virale video is de beruchte aflevering van BOOS over de misstanden bij The Voice. DIY (Do it Yourself): een lamp maken van een oude fles, geurkaarsen voor beginners of aan de slag gaan met kasten voor op zolder. Unboxing. In een unboxing making creators pakketjes open en laten ze zien wat er allemaal in hun gekochte, gekregen of gesponsorde dozen zit. Haul: creators laten zien wat ze recent hebben gekocht en delen hun mening erover. In Nederland worden hauls vaak ‘shoplogs’ genoemd. Let’s Play. Gamers duiken in hun favoriete spellen en geven live commentaar. Livestreams. Creators zijn in realtime in contact met volgers via een videofeed en chat. Ook organisaties maken er gebruik van, onder meer voor het uitzenden van voetbalwedstrijden, persconferenties en events als Tomorrowland. Thumbnail: de afbeelding die je ziet voordat je een video afspeelt, die net zo groot is als een duimnagel. Clickbait. Video’s die met sensationele of misleidende titels en thumbnails kijkers moeten verleiden tot een muisklik. Roast: humorvolle, scherpe manier van grappen maken, waarbij iemand wordt ‘beledigd’. Reactievideo: creators die zichzelf filmen terwijl ze voor het eerst iets nieuws zien of horen. Commentary. Creators delen hun kijk op de nieuwste films, populaire muziek of virale trends en geven hun mening. Sub count: aantal volgers van het YouTube-kanaal. Stan: een extreem toegewijde fan van een beroemdheid. De term komt van Eminems gelijknamige nummer over een obsessieve fan. Mukbang. Creators eten terwijl ze kletsen. Mukbang komt van Koreaanse ‘muk’ (eten) en ‘bang’ (uitzending). Storytime. Een creator vertelt een persoonlijke, grappige of gênant verhaal. Tutorial. Een video waarin een creator stap voor stap uitleg hoe je iets doet, van een vlecht tot een dansje.

