Onderzoekers ontwikkelen game die autisme kan herkennen

Meestal gaan er allerlei onderzoeken en tests aan een diagnose autisme vooraf. Maar Britse onderzoekers ontwikkelden een game waarmee vrij snel te herkennen is of een kind mogelijk autisme heeft.

Kinderen met autisme krijgen vaak pas op latere leeftijd een officiële diagnose, terwijl een vroege herkenning juist veel voordelen kan bieden, zoals het tijdig ontvangen van de juiste hulp. Het riep de vraag op: wat als er een speelse, laagdrempelige manier zou zijn om al in een vroeg stadium signalen op te vangen? Eerder vertelde psycholoog Céline Mollink tegen Metro over haar autisme-diagnose.

Dansend diagnosticeren

De onderzoekers van het Britse Nottingham Trent University (NTU) ontdekten dat kinderen met autisme vaak moeite hebben met het nadoen van bewegingen. Dat inzicht leidde tot het ontwikkelen van een dansgame waarbij kinderen choreografieën moeten volgen.

Met behulp van een Xbox Kinect-camera wordt precies gemeten hoe goed het kind de bewegingen imiteert. Het resultaat? De game herkende bij 80 procent van de kinderen met autisme correct dat er sprake was van een stoornis binnen het spectrum. En dat in één minuut tijd.

Autisme onderscheiden

Een snelle, goedkope en kindvriendelijke manier van signaleren dus. Niet onbelangrijk, want de huidige diagnoses kosten veel tijd en geld. Bovendien is autisme niet altijd makkelijk te onderscheiden van bijvoorbeeld ADHD, waardoor kinderen soms jarenlang met de verkeerde begeleiding zitten.

De game is geen vervanging van bestaande diagnostische testen, benadrukken de onderzoekers. Maar het kan wel dienen als een laagdrempelig hulpmiddel om vroegtijdige signalen op te vangen zonder dat kinderen meteen urenlang vragenlijsten hoeven in te vullen of door moeilijke testen heen moeten ploeteren.

Serieuze spellen met impact

De dansgame is een goed voorbeeld van wat ook wel serious gaming wordt genoemd: spellen die niet alleen voor de lol zijn, maar ook een wetenschappelijk of medisch doel dienen. Denk aan apps om revalideren leuker te maken, of spellen waarmee je sociale vaardigheden kunt trainen.

Zo ontwierpen Nederlandse onderzoekers onlangs een app genaamd Freequency, waarmee oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, zou kunnen afnemen. Een doorbraak op het gebied van tinnitus, dat eigenlijk niet te genezen is. De app won eerder deze maand de Nationale Zorginnovatieprijs.

In het geval van de nieuwe dansgame lijkt de combinatie van spel en wetenschap mogelijkheden te bieden voor innovatie in de zorg. Zeker als die game dan ook nog eens inspeelt op iets wat kinderen sowieso graag doen: bewegen en gamen.

