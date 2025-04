Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stef en Joey, twintigers met een fabriek in rolluiken: ‘Ergerde me soms aan dingen, dan kun je beter zelf aan het roer staan’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar kantoor rijdt, ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt een ander op z’n 25ste rolluiken. We hebben het het over twee nog jonge Noord-Hollanders, Stef en Joey. Zij zijn sinds zeven maanden de trotse eigenaars van het overgenomen Wessels Rolluikenfabriek in De Goorn.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Stef en Joey in Jong en Ondernemend

Namen: Stef Koning en Joey van den Berg

Leeftijd: beiden 25 jaar

Woonplaats: De Goorn

Functie: sinds september eigenaren van Wessels Rolluikenfabriek, een bedrijf gespecialiseerd in beveiligingsrolluiken (met name voor bedrijven). Wessels bestaat al veertig jaar. Stef en Joey hebben negen mensen in dienst (zeven medewerkers ‘in de rolluiken’, twee schoonmaaksters

Hadden sinds november 2022 al: Kunst van Metaal, een webshop met wanddecoraties, sleutelhangers, huisnummers en bedrijfslogo’s van metaal („dat samen vanaf nul opgebouwd, maar sinds de rolluiken op een wat lager pitje”)

Studie na de middelbare school: „Werktuigbouwkunde niveau 4, mbo” (Stef). „Dezelfde opleiding en ook werktuigbouwkunde hbo” (Joey).

Alles gaat op rolletjes…

Erg leuke naam voor een website die jullie hebben, Oprolletjes.nl.

Joey: „Perfect toch? Alles wat wij doen werkt tenslotte op rolletjes.”

Stef: „De website wordt helemaal onder handen genomen. Over twee maanden gaat hij live, verwachten we, en moet je nog maar een keer kijken. Dan is hij netter en beter en ziet het er ook op een smartphone goed uit.”

Wie kwam er op het idee om aan twee jonge gasten te vragen een rolluikenfabriek over te nemen?

Stef: „De vorige eigenaar, Arie Kastelein. Hij was al een jaar of drie mijn werkgever, ik had er een fulltimebaan. Arie vroeg het in eerste instantie aan mij en ik zag het eigenlijk meteen wel zitten. Maar niet alleen, dus ik heb meteen Joey erbij betrokken. Die zei meteen ‘ja’ en zo konden we er vol voor gaan.”

Joey: „Toen Arie het vroeg, was ik nog bezig met mijn hbo-opleiding. Ik werkte ook al bij Wessels als vakantiekracht en alle dagen dat ik een gaatje vrij had.”

Jong en ondernemend, maar ook bijbaantjes

Wat hadden jullie als bijbaantjes voor de tijd dat je jong en ondernemend werd?

Stef: „Ik zat bij een ander staalconstructiebedrijf, een jaar of vier, vijf denk ik. En bij diverse bollenbedrijven (bloemen, red.).”

Joey: „Ik had dus al een bijbaan en een stage bij Wessels Rolluiken en vanaf mijn 13e deed ik net als Stef seizoenswerk in de bollen. Op een gegeven moment ben je die tulpenbollen wel zat en toen kwamen de rolluiken op m’n pad.”

Als je op een verjaardag moet vertellen wat jullie doen, wat zeg je dan?

Stef: „Dat wij in principe al het werk doen voordat de rolluiken in productie gaan. Denk aan klantencontact, offertes maken, van alles doorspreken tot aan inmetingen doen op locatie. De inmetingen werken we uit en als het nodig is, maken we een tekening. We doen dus eigenlijk een hele werkvoorbereidingsplaatje.”

Joey: „Het produceren en installeren doen de anderen. Maar het kan gebeuren dat het te druk is, of dat er storingen zijn. Dan springen we zelf bij. Dat is helemaal niet erg overigens.”

Een rolluik begint in een tekenprogramma.

Rolluiken tot in Denemarken en Curaçao

Jullie waren vorige week actief in Denemarken. Kunnen Denen geen rolluiken maken?

Stef: „In Denemarken gaat het om rolluiken in een zwembad, die zitten in een chlooromgeving. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan, dus de Deense partij zocht een echte specialist. We hebben eerder voor ze gewerkt, toen in België.”

Joey: „We hebben ook al klussen gedaan in Frankrijk, Duitsland, Suriname en op Curaçao. Op Curacao hebben ze waarschijnlijk geen leverancier voor bepaalde typen rolluiken. Wij hebben industriële beveiligingsrolluiken voor winkeliers en niet voor de particuliere markt voor gewone huizen. We leveren en installeren bij bijvoorbeeld juweliers, bij panden die veel waarde hebben en beveiligd moeten worden. De rolluiken zijn van staal en hebben ook grote afmetingen tot wel tien meter. Dat zijn serieus zware rolluiken die niet iedereen heeft.”

Ik ergerde me soms aan dingen, als ik dacht dat het bijvoorbeeld sneller kon. En daar werd niet altijd naar geluisterd.

Waar komt jullie ondernemersbloed vandaan?

Stef: „Niet van mijn ouders en opa’s en oma’s, maar ik heb wel ooms en neven met eigen bedrijven. Het komt dus wel ergens uit de familie vandaan. Maar volgens mij komt het vooral uit mezelf. Ik ergerde me soms aan dingen, als ik dacht dat het bijvoorbeeld sneller kon. Ik heb altijd het idee gehad dat dingen effectiever konden. Dan kun je beter zelf aan het roer gaan staan en dingen anders doen of aanpassen. Dat hebben we hier dus gedaan, waardoor we nu veel sneller rolluiken maken. Het is leuk om veranderingen door te voeren en merken dat het echt werkt.”

Joey: „Mijn ouders hebben ook geen eigen bedrijf, een oom wel. Bij mij komt het vanwege stages. Ik had dan altijd het idee van ‘ik doe het werk voor een ander en die heeft daar zelf profijt van’. Dan kun je dat maar beter zelf doen en vanuit die gedachte is toen Kunst van Metaal ontstaan. We haalden daar best veel energie uit, ook al verdienden we ons brood er nog niet mee. Dat Wessels Rolluiken op ons pad kwam, was perfect.”

Tienertijd voor de rolluiken kwamen

Hebben jullie ook ‘normale tienerdingen’ gedaan of was de blik altijd gericht op ondernemen?

Joey: „Normale dingen. Andere mensen die in Jong en Ondernemend hebben gestaan, hebben misschien een bedrijf van niets opgebouwd en zijn gaan groeien. Met Kunst van Metaal waren we niet fulltime bezig en bij de rolluiken zijn we in een al lopend bedrijf gestapt. Nu zijn we wel fulltime bezig, maar zien we op zaterdagavond ook nog weleens een kroeg van binnen. Het is niet dat we 80 uur per week werken, maar 60 halen we zeker wel. Dan heb je af en toe even een uitlaatklep nodig.”

Stef: „Ik heb gewoon genoten van mijn jeugd, hoor. Inmiddels ben ik 25, toch wat ouder en ga je wat minder naar feestjes. Maar we vinden allebei dat je op z’n tijd moet genieten en plezier mag pakken.”

Hebben jullie als startende ondernemer veel steun gehad, of hebben jullie alles zelf uitgezocht?

Joey: „We hebben zeker mensen om ons heen waaraan we dingen kunnen vragen. Je kunt niet in één keer alles zelf weten. We vragen heus advies en dan is het aan ons of we dat ook opvolgen. Uiteindelijk gaat het om zelf inschatten en zelf bepalen hoe je iets gaat doen.”

Stef: „We hebben best ook veel zelf geleerd. In de loop van de tijd kom je achter allerlei dingen, bijvoorbeeld op het gebied van salarissen en personeel. Van praten en sparren met andere ondernemers leren we ook heel veel.”

Joey: „Waar we wel veel advies over inwonnen, dat was het overnametraject. Het bedrijf runnen, leerden we vooral onszelf aan.”

Weerstand bieden tegen inbrekers

Heb je in de wereld van de rolluiken ook iets van een kwaliteitskeurmerk?

Joey: „De rolluiken voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe lang een rolluik weerstand biedt tegen een inbreker met een bepaald gereedschap. Dat is eigenlijk het rolluikenkeurmerk.”



Kleine valkuilen, positief opgepakt

Een ondernemerspad kan valkuilen bevatten. Zijn jullie ze tegengekomen?

Joey: „Als ik iets kan bedenken is het dat Stef en ik qua persoonlijkheid allebei anders zijn. Waar Stef wat minder is, vul ik het aan en andersom. Dat was misschien een valkuil, maar dat hebben we positief opgepakt.”

Stef: „Joey beheerst het tekenen en belastingzaken bijvoorbeeld een stuk beter dan ik. Plannen, het commerciële en communicatie op de voorgrond zijn wat meer mijn ding. Een kleine valkuil vind ik ook het Engels. Ik spreek het best aardig, maar om nou zoals in Denemarken aan zes man in een bouwkeet even in het Engels te vertellen hoe we het allemaal gaan doen… Daar had ik in technisch Engels echt wel een samenvatting voor geschreven.”

Kunnen jullie naar tevredenheid van de rolluiken leven? Of zijn jullie misschien zelfs rijk?

Stef: „Ja, in principe wel hoor. Maar rijk? We zitten zwaar in de schulden, haha. We hebben een verplicht salaris en daar kun je prima van leven.”

Leuke dingen naast de rolluiken

Je bent jong en ondernemend, maar heb je ook tijd om daarnaast andere leuke dingen te doen?

Joey: „Ik doe aan fitness en zie veel vrienden, soms in de kroeg. En dan is er nog de familie natuurlijk, waar ik weleens kom opdagen. En ik heb tegenwoordig ook een vriendin.”

Als de rolluiken het niet doen, voelen winkeliers zich niet veilig. Die slapen er dan slecht van.

Stef: „Ik doe een beetje aan sport, fitness en hardlopen. Verder spreek ik af om met vrienden wat te drinken, uitgaan en leuke dingen doen met mijn vriendin. Ieder gaatje in de agenda is vaak wel gevuld.”

Wat is je levensmotto?

Stef: „Hard voor weinig, haha. Nee, als ik een motto qua ondernemen bedenk, dan houd ik ervan om mensen blij te maken en ze te helpen. Als er ‘s nachts een storing verholpen moet worden, dan zijn we er. Daar hebben we 24 uurs-service voor.”

Joey: „We vinden dat dat moet. Als de rolluiken het niet doen, voelen winkeliers zich niet veilig. Die slapen er dan slecht van. Mijn eigen motto is trouwens ‘waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?’ En niet te lang stilstaan bij dingen.”

Als er nu ergens een jonge Stef en Joey rondlopen die de droom hebben om te gaan ondernemen, wat zou je ze als advies willen meegeven?

Joey: „Dat ze het gewoon moeten doen en niet bang zijn om fouten te maken. En dat als het even tegenzit, ze de handdoek niet in de ring moeten gooien.”

Stef: „Doorzetten, nooit opgeven. Zoek mensen op waar je iets van kunt leren. En niet denken dat alles zomaar komt aanwaaien, want zo werkt het niet.”

