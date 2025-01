Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Januari was kouder, somberder en natter dan gemiddeld (maar het wordt beter)

Het zit er bijna op: de eerste maand van 2025. Hoewel januari voor veel mensen vaak sowieso niet de leukste maand van het jaar is, verliep de maand dit jaar nóg een stuk somberder dan gemiddeld.

Dat heeft alles te maken met het weer. Deze januari was nog grauwer en donkerder dan normaal, met meer regen én meer kou.

Sombere maand

Hoewel de zon zich in de eerste helft van de maand nog redelijk vaak liet zien, gaat januari volgens Weeronline toch de boeken in als een sombere maand. Nog somberder dan normaal. In de periode van 15 tot en met 24 januari scheen de zon gemiddeld over het land slechts 3,5 uur. Dat maakt dat de hele maand gemiddeld 64 zonuren telt tegen 69 uur normaal.

Het was in januari ook iets kouder dan normaal, met een gemiddelde temperatuur van 3,5 graden in De Bilt. Normaal gesproken is het in januari rond de 3,7 graden. Het vroor ook meer, met veertien vorstdagen deze maand. Normaal gesproken zijn er volgens de weerdienst twaalf dagen waarop de minimumtemperatuur onder het vriespunt komt.

Ook werd er deze maand, op 18 januari, na 762 dagen ook eindelijk weer een officiële ijsdag waargenomen. Op die dag werd het in De Bilt niet warmer dan -0,7 graden. Het was sinds 17 december 2022 niet meer voorgekomen dat het kwik de hele dag niet boven 0 uitkwam.

Neerslag

Maar het was niet alleen donker en koud, het regende ook veel. Met 87 millimeter regen over het hele land gaat januari de boeken in als een natte maand. Volgens Weeronline zit er normaal gesproken 75 millimeter in de regenmeters. Met name in de eerste helft en tijdens de laatste dagen viel er veel regen, maar van 12 tot en met 22 januari viel gemiddeld over het land slechts een enkele millimeter.

Niet alleen regende het afgelopen maand vaak, op enkele dagen viel er zelfs ook sneeuw. Op 8 en 9 januari kwam het lokaal tot een sneeuwdek van 12 tot 15 centimeter. Hiervoor werd in Noord-Brabant en Limburg code oranje uitgegeven. Daarnaast telde januari ook twee stormen, de eerste meteen al op nieuwjaarsdag. Het was bovendien de eerste nieuwjaarsstorm sinds 1995. Ook op 6 januari stormde het nog, toen trok storm Floriane over het land. In Hoek van Holland werd een windstoot van 108 kilometer per uur gemeten.

Het weer wordt beter

Maar de weerdienst heeft óók nog wat goed nieuws. Het weer wordt beter. Echt waar. Vanwege een hogedrukgebied, krijgen we de komende tijd te maken met rustig weer met meer zon. Vooral in de eerste week van februari zullen we de zon vaak gaan zien.

„Het is dan ook prima weer om een frisse neus te halen en bovendien blijft het ook al steeds langer licht. De zon gaat pas tegen 17.30 uur onder”, aldus de weerdienst. Wel wordt het de komende periode koud, met in de nacht temperaturen onder de 0 en overdag rond de 5 graden.

