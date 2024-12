Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jongeren creatief door woningnood: Nienke woont in een busje, Jayden bij ouderen in een verzorgingshuis

Een gekkenhuis. Zo noemt BNNVARA de huidige woningmarkt, vooral als het om jongeren gaat. ‘Van de gekke’ is wel een rake typering misschien, maar ‘huis’? Dat is nou net wat de jeugd en Nederlanders in het algemeen maar moeilijk kunnen – of niet kunnen – vinden. De woningnood is hoog. Programmamaker Raïsha Zeegelaar volgt in een docu daarom jongeren die op verschillende creatieve manieren overleven op de krappe woningmarkt.

Volgens de Rijksoverheid moeten er de komende zes jaar nog ‘even’ ruim 900.000 huizen uit de grond worden gestampt. Of dit aan de hand van woonminister Mona Keijzer gaat lukken? Veel mensen vrezen het ergste, al doet de Volendamse nog zo haar best de komende tijd (en onlangs nog tijdens een Woontop). Veel Nederlanders zijn WOONHOP!G. Ondertussen gaan de (torenhoge) prijzen van een koophuis ook echt nog niet dalen.

WOONHOP!G door de woningnood

WOONHOP!G. Dat woord staat nogal schreeuwerig, maar het is de titel van de documentaire van Raïsha Zeegelaar. Metro bekeek de drie kwartier durende docu voor tv-rubriek Blik op de Buis. De wanhoop nabij zijn veel jongeren door de woning uiteraard wel.

Raïsha zelf droomde in Almere als kind dat zij later een groot huis zou hebben, voorzien van alle luxe. De realiteit op haar 24ste: zij woont twee jaar anti-kraak, met steeds hogere lasten. Door haar tijdelijke huurcontract kan Raïsha elke minuut van de dag horen dat ze binnen een maand haar onderkomen moet verlaten. Ze voelt door de woningnood stress en zij is onzeker: „Ik behoor tot de woonpechgeneratie, de woningmarkt heeft ons in een wurggreep.”

Van dure woning naar een huisje op wielen

Je kunt door de woningnood bij de spreekwoordelijke pakken neer gaan zitten, maar je kunt er ook het beste maar van maken. Dat laat Raïsha Zeegelaar aan de hand van meerdere – creatieve – jongeren zien. Wat zij met WOONHOP!G hoopt? Dat haar programma inspiratie biedt, maar ook laat zien hoe hoog de woningnood is. „Dat de politiek dat ziet en het gaat fixen. Stoppen met praten, tijd voor actie.”

Een mooi voorbeeld van actie nemen is de 24-jarige Nienke. De content creator woonde nogal duur in Den Bosch, een flitsend plaatje laat het bedrag 1482 euro zien (of dat ook haar maandelijkse woonlasten waren, blijft onduidelijk). Weer bij haar ouders intrekken, vond Nienke geen optie. Haar woning verruilen voor een huisje op wielen wel. Zij woont nu al vijf jaar in een busje, die tot een woning met de nodige voorzieningen is omgebouwd. Zo is haar kledingkast tegelijkertijd ook een douche: stang met kleding er even uit en de douchekop komt tevoorschijn.

Andere creatieve oplossingen door woningnood

Zo zijn er meer voorbeelden hoe woningnood wel wordt gezien, maar van de nood een – nou ja… – deugd wordt gemaakt. In Amsterdam leven twintig jongeren tussen de 20 en 35 jaar in Rita’s Leefhuis. Samen willen zij het pand van 3,2 miljoen euro kopen om er een officiële wooncoöperatie van te maken.

Schrijnend tussen alle creativiteit is de situatie van Ilse met haar dochtertje. De fotograaf kon door de coronacrisis en een gebrek aan inkomsten haar huur niet meer betalen. Ise trok aan de bel, kreeg geen hulp en daarmee verdween haar spaargeld in rap tempo. Zij woont nu met Imani (3) bij het Leger des Heils. Maar haar medebewoners probeert Ilse er het beste van te maken en een community te creëren.

🏘️ Is er een oplossing voor woningnood? Het bouwen van de 900.000 huizen in zes jaar tijd, moet natuurlijk dé oplossing voor de woningnood zijn. Maar ja… stikstof, zeldzame diertjes, vergunningen: wat zal de (bouw)tijd brengen? Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan aan de randen van meer dan 2100 dorpen en steden in Nederland een straatje van nog geen vijftig woningen worden bijgebouwd. Dat levert maximaal 95.000 woningen op en kreeg dit najaar als titel ‘Een straatje erbij‘. PBL geeft wel toe dat dit idee ‘een bescheiden bijdrage aan de woningnood levert’.

Wanhopige brief aan de burgemeester

Kijkers zien in WOONHOP!G ook hoe Moreno als dertiger dakloos raakte, maar nu in het hotel woont waar hij werkt. Die creatieve oplossing kan niet eeuwig duren, dus hij heeft een wanhopige brief geschreven naar burgemeester van Rotterdam Carola Schouten. Jayden (21) regelde ook zoiets via zijn dagelijkse bestaan. Hij studeert maatschappelijke zorg en woont nu al vier jaar tussen de ouderen in een verzorgingshuis in Deventer. In ruil voor zijn kamer werkt hij 30 uur per maand mee in het verzorgingshuis.

Zo zie je maar: dingen kunnen ondanks de woningnood lukken, al zal dat niet voor iedereen gelden. Wie weet doe je als kijker met deze docu wat inspiratie op bij al deze creativiteit. Minpuntje, waar de maakster Raïsha Zeegelaar overigens niets aan kan doen: niemand uit het programma heeft op dit moment ook maar enig zicht op een echt, eigen huis.

Aantal blikken uit 5: 3

WOONHOP!G is nu te zien – alleen te streamen – via NPO Start.

Vorige Volgende

Reacties