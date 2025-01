Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Welzijn dierenartsen onder druk vanwege toename agressieve baasjes: ‘Alle hens aan dek’

De mentale gezondheid van Nederlandse dierenartsen staat onder druk. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend dierenartsen door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de beroepsvereniging van dierenartsen.

Met name jonge dierenartsen gaven in het onderzoek aan vaak te maken te krijgen met agressieve en intimiderende klanten. Hierdoor ervaren de dierenartsen vaak meer stress en hebben ze minder plezier in hun werk.

„De resultaten van dit onderzoek liegen er niet om. Alleen samen kunnen we de grote uitdaging aan die voor ons ligt. Alle hens aan dek”, aldus Sophie Deleu, voorzitter KNMvD

Grootschalig onderzoek naar dierenartsen

Voor het onderzoek onderzocht de KNMvD de vitaliteit, taakeisen, hulpbronnen, sociale veiligheid, personeelsbeleid, werk-privébalans, de dierenarts zelf, gevolgen van werkdruk en werkstress, ongewenst gedrag intern en extern.

Daaruit blijkt onder andere dat dierenartsen weinig tijd hebben voor hun privélevens. En de druk om te reageren op werkberichten buiten werktijd is hoog tot zeer hoog. Paardenartsen spannen de kroon.

Hoge werkdruk, veel stress en agressieve baasje

Sowieso is de werkdruk hoog en ervaren veel dierenartsen werkstress, waardoor het plezier in het werk veel afneemt. Dierenartsen overwegen ook veel vaker dan de totale beroepsbevolking om hierom van baan te veranderen.

Een andere reden dat dierenartsen minder plezier krijgen in hun werk, is de toename van agressieve baasjes. Het gaat hierbij vooral om verbale agressie en in iets mindere mate om persoonlijke bedreiging.

‘Ik weet je te vinden’

„Ik was nog maar net begonnen als dierenarts bij een kliniek”, zo vertelt een dierenarts in het noorden van het land tegen de NOS. „Binnen een half jaar kreeg ik al te maken met eigenaren die de zorg voor hun hond met verschillende gezondheids- en gedragsproblemen niet aankonden.”

Uiteindelijk heeft de dierenarts duidelijk gemaakt dat hier melding van moest worden gedaan. Dat leidde tot de inbeslagname van de hond. Een keuze die de dierenarts niet in dank werd afgenomen. „Er volgde een periode van boze telefoontjes en dreigmails naar de kliniek. Dit heeft één, twee maanden aangehouden. ‘Ik weet je wel te vinden’, ‘we maken je kapot’, werd er tegen me gezegd.”

