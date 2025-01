Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Als ik onze tweede auto verkoop, heb ik mijn buffer terug’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 35-jarige Kate, die weinig buffer heeft door de aanschaf van een tweede auto.

Naam: Kate (35)

Beroep: custom service manager

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, twee kinderen

Netto inkomen: 3400 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Welk voorbeeld heb jij als kind op financieel vlak gehad?

„Een vrij traditioneel voorbeeld: mijn vader werkte en was degene die op zondag het vlees kwam snijden, terwijl mijn moeder de eerste jaren van mijn leven thuis was. Kwam ik uit school, dan zat zij klaar met een kopje thee en koekjes. Ze hielp mee tijdens alle schoolactiviteiten, of dat nou luizenpluizen was of hulpouder zijn tijdens de sportdag. Op financieel vlak hadden we niks te klagen, want mijn vader had een goede baan. Al sprongen ze niet enorm uit de band: vakanties vierden we elk jaar in Nederland of Duitsland en mijn moeder bedacht altijd creatieve uitjes. Een zelfgemaakte speurtocht in het bos, bijvoorbeeld. Of picknicken in het park. We gingen niet elk weekend naar een ander pretpark, om het zo maar te zeggen. Maar als kind ben ik niks tekort gekomen.”

Ben je blij met het voorbeeld dat je hebt gehad?

„Ja, als kind ben ik namelijk niks tekort gekomen. Mijn moeder was er áltijd voor me. Daarin schiet ik al tekort nu ik zelf moeder ben, want mijn dochters gaan allebei drie dagen per week naar de buitenschoolse opvang omdat ik werk. Voel ik me soms wel schuldig over, maar toch zou ik niet zoals mijn moeder fulltime thuis willen zitten. Ik hou van mijn werk, heb die prikkel ook nodig, dat ik mezelf kan ontwikkelen. En mijn man en ik kunnen het ons financieel niet permitteren om op één salaris te leven.”

Dus jullie hebben wel een hoger inkomen dan jouw ouders destijds

„Ha, dat zou je denken. Maar soms vraag ik me af: voor wie werk ik nu eigenlijk? We betalen nog steeds zóveel aan de bso – ik werk dus voor een deel om de bso te bekostigen, in plaats van andersom. Klinkt natuurlijk als een luxeprobleem, maar naast die vaste lasten is het leven zó ontzettend duur. Boodschappenprijzen die de pan uitschieten, wegenbelasting voor onze auto’s, hobby’s van de kinderen, overige vaste lasten, noem maar op. Ik las laatst dat millennials op papier de rijkste generatie zijn, maar dat er onder de streep weinig spaargeld overblijft omdat alle kosten zo hoog zijn. Nou, het was alsof ik over mezelf las!”

Zou je dan nog op iets kunnen bezuinigen?

„Oef, ja, op wat niet. We zouden strenger kunnen zijn op de boodschappen. Anderzijds: ik heb al kinderen die moeilijk eten, en alleen genoegen nemen met aardappelen, vlees en groenten, dus daar gaat het geld niet in zitten. Maar goed, een flesje wijn hier, een borrelhapje daar, en voor je het weet betaal je zo weer dertig euro bij de kassa – luxeproducten die je eigenlijk niet nodig hebt.

En ik ben een sucker for kassakoopjes. Sta ik in de rij bij de Hema, liggen er ruitenkrabbers voor 1 euro bij de kassa en dan denk ik: o, handig en niet duur. Terwijl ik dan al een ruitenkrabber heb en hoe vaak moeten we tegenwoordig nog krabben? Eén euro is niet veel natuurlijk, maar wel als je iedere keer zo’n hebbeding meegrist bij de kassa. Maar goed, bezuinigen daarop zou wel goed zijn, want onze buffer is klein.”

Hoe klein?

„Ik denk nu 1000 euro. Het is wat, maar niet veel. We hebben vorig jaar een tweede auto gekocht. Tweedehands hoor, maar die dingen gaan tegenwoordig ook niet voor minder dan 15.000 euro over de toonbank. Een stationwagen, dat wel, want twee kinderen, maar een rib uit ons lijf.”

Was het dan wel een goede keuze?

„Een noodgedwongen keuze. Mijn man is vaak weg met de auto voor zijn werk, maar de kinderen moeten wel naar hun sportclubjes. We wonen ook enigszins afgelegen, dus op de fiets is geen optie. Vandaar de auto dus – het idee is dat we deze dan ook voor familievakanties en dergelijke gebruiken. Nadeel is dus dat onze buffer nagenoeg is verdwenen.”

Baal je daarvan?

„Het voelt wel oncomfortabel, ja. Soms twijfel ik weleens of we er goed aan hebben gedaan. Laten we eerlijk zijn: twee auto’s hebben is een luxe. Wat heet: mijn ouders hadden vroeger niet eens een auto. Mijn vader had weliswaar een goede baan, maar kon op de fiets naar zijn werk. Dat wij nu wel twee auto’s hebben, is ook echt iets van deze tijd. Maar goed, dat verkopen zit er niet in, nu we hem hebben, is-ie toch wel erg handig.”

Stelling: met 1000 euro per maand zou ik gelukkiger zijn

„Makkelijker wel, voor nu. Ha, als ik de komende maanden mijn buffer zou kunnen aanvullen met die 1000 euro per maand, dan zou ik tekenen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ik hecht niet zozeer aan de waarde van geld. Door mijn jeugd weet ik dat de waarde veel meer in momenten zit, tijd met elkaar, en dat je geen grootse dingen hoeft te doen om het samen gezellig te hebben. Maar in deze tijd is geld wel handig om te hebben, om in je levensonderhoud te voorzien. Want zelfs al doe je geen gekke dingen, vliegt het geld tegenwoordig uit je portemonnee. Als je een ongelimiteerd inkomen zou hebben waardoor je wel in je eigen behoeften kunt blijven voorzien, dan maakt het wel gelukkig, denk ik.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Nieuwsgierig naar meer antwoorden op de vraag; maakt geld gelukkig? Deze edities deden het goed bij onze lezers:

Nog maar 22 jaar en ruim 5000 euro per maand verdienen: het lukte Loïs, en zij weet nu heel goed wat ze opdrachtgevers kan rekenen.

Sanne is zzp’er en verdient haar geld deels met de verhuur van huisjes in Spanje, waar ze zelf ook woont. Over een paar jaar wil ze gaan rentenieren.

Hein heeft op 25-jarige leeftijd al ruim een ton aan spaargeld en wil daarmee binnenkort een huis kopen. Op zijn 40ste wil hij drie huizen bezitten.

Toen Alex jong was, werd er thuis helemaal niet over geld gesproken. Hij verdient zo’n 1800 euro netto per maand, hoe regelt hij zijn financiën?

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Reacties