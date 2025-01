Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minister Financiën wil dat banken samenwerken tegen witwassen, maar dat wakkert ook gevoelige discussie over privacy aan

Banken moeten zorgvuldig omgaan met onze gegevens en zich aan privacyregelgeving houden. Maar als het aan VVD-minister Eelco Heinen ligt (Financiën) mogen banken best meer samenwerken om witwassen te bestrijden. Maar daarmee wordt opnieuw uiterst gevoelige politieke discussie aangewakkerd.

Nederlandse banken moeten discreet zijn met onze gegevens. Banken hebben een groot arsenaal aan medewerkers in dienst om alle transacties in de gaten te houden en om ongebruikelijke patronen te signaleren. Eerder schreef Metro over de brieven die de Rabobank naar klanten stuurt als een klant regelmatig contant geld pint. Volgens de Rabobank is dat bedoeld om criminele praktijken en witwassen te te bestrijden, maar lang niet iedereen kan die waakzaamheid waarderen.

Minister Eelco Heinen wil dat banken meer samenwerken

Minister Heinen vindt dus dat de samenwerking tussen banken efficiënter moet om witwassen tegen te gaan. Al dat personeel en werkzaamheden kost volgens hem namelijk veel geld. En het leidt er ook toe dat banken hele economische sectoren uitsluiten, waarvan ze vermoeden dat ze daar veel kostbare controles moeten uitoefenen, schrijft Het Financieel Dagblad.

Tegenstanders van de denkwijze van de minister vrezen voor de privacy zodra banken onderling gegevens mogen uitwisselen. Maar Heinen schrijft in het visiedocument, dat hij vandaag naar de Kamer stuurt, dat het ‘sentiment’ rond de financiële sector ‘te negatief’ is.

Privacyschending tegenover criminaliteit bestrijden

De discussie die Heinen aanwakkert, is niet nieuw. Banken hebben eerder geprobeerd een deel van de witwascontrole gezamenlijk uit te voeren onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL), omdat ze dachten dat dit beter en goedkoper zou zijn. Maar daar staken onder meer de Tweede Kamer en Autoriteit Persoonsgegevens een stokje voor.

En dan krijg je, wederom, een discussie waarin privacy tegenover nationale veiligheid wordt afgewogen. Een discussie die ook geldt voor de nieuwe datawet en de werkwijze van de politie. Over privacyschending, data en overheidscontrole klinken al langere tijd zorgen. Eerder schreven we ook over de vrees voor de Digital ID, CBDC en een Europees medisch dossier.

Meer controles van banken door vrees voor boetes

„We naderen het punt waarbij je moet zeggen dat de regeldruk uit de hand begint te lopen”, schrijft de minister in een toelichting op de brief. Het ‘schoonhouden van het financiële systeem’ staat volgens Heinen namelijk voorop.

Overigens zijn banken de laatste jaren steeds meer controles gaan uitvoeren. Dit doordat de Nederlandsche Bank (DNB) en het Openbaar Ministerie (OM) meenden dat banken die te laks zijn met witwascontroles, strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Onder meer ING en de Rabobank kregen een grote boete opgelegd.

Europese wetgeving

Volgens Heinen kunnen sommige privacyregels worden opgerekt. Hij wijst erop dat Europese wetgeving namelijk bepaalde vormen van samenwerking wel toestaat in de strijd tegen witwassen.

