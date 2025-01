Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nu zeker 66 doden en ruim 50 gewonden bij brand in hotel Turkije

Bij een grote brand in een hotel in het Turkse skioord Kartalkaya zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 66 mensen om het leven gekomen en meer dan vijftig gewond geraakt. Dat meldt het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens Turkse media brak de brand rond 03.30 uur uit in het voor een groot deel uit hout opgetrokken Grand Kartal Hotel in het populaire skiresort tussen Istanbul en Ankara.

De brand ontstond vermoedelijk in een restaurant op de vierde verdieping en het vuur verspreidde zich snel naar boven. Toen de brand uitbrak sliepen er naar verluidt meer dan 230 mensen in het hotel. De brand is inmiddels onder controle.

Strafrechtelijk onderzoek

Kartalkaya is een skigebied in de bergen bij de plaats Bolu. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een strafrechtelijk onderzoek gelast naar de verantwoordelijken voor de brand, melden Turkse media.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat Nederlanders betrokken zijn bij de brand in het kleine skigebied. Het heeft nog geen hulpverzoeken ontvangen, maar het ministerie staat „in continue contact met de Turkse autoriteiten”, aldus een woordvoerder.

