Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Haal je schaatsen maar uit het vet, want er is kans op lokale schaatspret

Schaatsliefhebbers opgelet! De komende nacht dalen in het oosten en zuiden de temperaturen tot ruim onder het vriespunt. Dit betekent volgens Weeronline dat je op opgespoten banen morgenochtend zomaar ineens zou kunnen schaatsen!

De weerdienst tempert wel de verwachtingen: voor schaatspret op grote schaal is de vorst van komende nacht helaas nog niet genoeg.

Eerste ijsdag in tijden

Voor het eerst dit winterseizoen daalde de temperatuur afgelopen zaterdag tot onder de -5 graden. In Eelde werd het -6 graden, maar ook in Wijk aan Zee, Deelen, Gilze-Rijen, Woensdrecht en Eindhoven was sprake van matige vorst met temperaturen onder de -5 graden. En ook afgelopen nacht was het raak, met temperaturen onder de -5,2 graden in Twente.

De nachtvorst blijft zich doorzetten. Komende nacht dalen de temperaturen in Twente, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg naar -4 à -7 graden. In het zuiden van Limburg daalt de temperatuur nog iets meer, naar -8, en heel lokaal kan het zelfs streng vriezen met temperaturen onder de -10 graden.

Hieronder zie je schaatspret op de Ryptsjerksterpolder, afgelopen vrijdag:

Schaatsen op opgespoten banen

Waarschijnlijk betekent deze strenge nachtvorst dat er op opgespoten (skeeler)banen in het oosten en zuiden morgenochtend geschaatst kan worden. Maar de weerdienst waarschuwt de schaatsliefhebbers wel: wie wil schaatsen moet er vroeg bij zijn, want de temperatuur stijgt in de middag naar 3 tot 4 graden. Voor schaatsen op (ondiepe) sloten en plassen is het echter nog veel te vroeg. „Probeer dat dan ook niet!”, waarschuwt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline.

Helaas betekent een koude nacht niet direct dat er direct meer schaatspret aankomt. „Door veel wolken, nevel en mist blijft de temperatuur in de nacht naar woensdag boven nul. Vanaf vrijdag nemen de nachtvorstkansen weer toe, maar het vriest dan waarschijnlijk slechts een enkele graad.”

Reacties