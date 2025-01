Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het jaar goed starten? Zet dit op je lijstje!

Het jaar is nog maar net begonnen en de goede voornemens zijn nog vers. De één vindt het heerlijk om te starten met een fris jaar na al het feestgeweld in december, de ander vindt het een (te) koude douche na alle gezelligheid. Maar een nieuw jaar brengt ook veel leuks met zich mee, de nieuwe producten en trends die er ontstaan zijn voorbeelden van zaken die leuk zijn en het kan echt iets zijn om je op te verheugen.

Nieuwsgierig wat er dit voorjaar echt op je lijstje moet? Wij hebben al een leuke gadget voor je gespot!

De nieuwe Samsung S25

Waar Apple altijd na de zomer, in september, zijn nieuwste creatie op de markt brengt, doet Samsung dat in het zeer vroege voorjaar. Dit jaar is de verwachting zelfs al dat de bekendmaking in januari gaat zijn, waarbij de verkoop in februari start en je dan de nieuwe Samsung S25 met abonnement daadwerkelijk kan bestellen. Allereerst over die prijs, ondanks dat alles steeds duurder wordt lijkt het erop dat dat niet het geval is met de nieuwste Samsung. De prijzen zullen naar verluidt overeenkomstig zijn met die van zijn voorgangers, dus wanneer je nu al de nieuwste Samsung gebruikt dan is dat waarschijnlijk tegen dezelfde prijs straks weer mogelijk.

De collectie van de nieuwe lijn

Zoals we inmiddels gewend zijn bij Samsung bestaat ook dit keer de S25 niet uit één toestel maar uit drie. En de geruchten zijn nog niet bevestigd, maar er gaan zelfs verhalen dat het er vier zijn! Die laatste zou rond april op de markt komen en de naam Slim krijgen, waarbij Slim vooral op de vormgeving duidt. Dit zou kleiner en compacter zijn dan zijn voorgangers, maar wel met dezelfde kracht en snelheid. Maar dat is dus voor latere zorg.

Nu kunnen we ons verheugen op de standaard variant, de Plus en de Ultra. De standaard Galaxy S25 en de Plus lijken redelijk op elkaar qua hardware, waarbij de Plus groter is qua scherm. De standaard editie groeit naar een scherm van 6,2 inch, de plus wordt 6,7 en de ultra zelfs 6,9 inch. De randen van de Ultra worden afgerond, waarmee het meer gaat lijken op de andere toestellen binnen de lijn. Er gaat voor het eerst waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van een Snapdragon 8 Elite-chip, iets wat vooruitstrevend is en de nodige winst oplevert.

De standaard S25 verandert waarschijnlijk niet op het gebied van camera’s, maar bij de Ultra is dat volgens de geruchten wel het geval. Die krijgt waarschijnlijk een groothoeklens wat een opvallende toevoeging is, want deze krijgt maar liefst de kwaliteit van een 50 megapixel camera!

Kortom; wanneer we nog geen eens meenemen dat ook AI een nog prominentere positie krijgt binnen deze toestellen en er ongetwijfeld nog onverwachte zaken worden verwerkt, dan kunnen we wel stellen dat het echt een stukje technologie is waar we ons op kunnen verheugen. Dus nog even geduld en je kunt dit stukje techniek in je winkelmandje gooien, een garantie voor meer efficiëntie en gemak!

Reacties