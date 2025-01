Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lichaam gevonden in Kralingse Plas bij zoektocht naar vermiste Marjolein (38)

In de Kralingse Plas in Rotterdam in maandagochtend een lichaam gevonden, meldt de politie op X. In het bos wordt gezocht naar Marjolein (38), die sinds donderdag vermist is.

Of het lichaam van Marjolein is, wordt volgens de politie onderzocht. Zondagavond zijn ook al spullen gevonden in het bos. Die bleken van Marjolein te zijn, bevestigde de politie maandag na berichtgeving van Rijnmond.

