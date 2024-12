Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vandaag is de laatste dag je van zorgverzekering kunt overstappen en dat gebeurt volop

Het is vandaag traditiegetrouw de allerlaatste dag dat je van zorgverzekering kunt overstappen. Dat doen Nederlanders dan ook massaal dit jaar.

Dat blijkt uit gegevens van Zorgverzekeringwijzer.nl. De vergelijkingssite ziet een verdubbeling in het aantal overstappers ten opzichte van vorige jaren. Er stappen normaal gesproken ieder jaar ongeveer 1 miljoen mensen over.

„We zijn inmiddels gewend dat meer dan 50 procent van de Nederlanders overstapt in de dagen na kerst, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt Leon Schouten van Zorgverzekeringwijzer. „Veel consumenten hebben de beslissing om over te stappen uitgesteld.”

Factoren voor het late overstappen

Er zijn verschillende mogelijke factoren aan te wijzen voor het late overstappen. Zo zijn de premies en dekkingen dit jaar later dan ‘normaal’ gepubliceerd. Ook namen veel mensen een afwachtende houding aan door het verdwijnen van de restitutiepolis en de onduidelijkheid rondom contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Een andere verklaring is dat hebben mensen er in de drukke decembermaand simpelweg nog geen tijd voor hebben gehad en nu juist vrij zijn.

⚕️ Misverstanden over zorgverzekeringen Uit een eerder onderzoek van de Zorgverzekeringwijzer bleek dat meer dan 30 procent denkt dat je geweigerd kunt worden voor de basisverzekering als je ernstig ziek bent. Ook denken veel mensen onterecht dat een bezoek aan de huisarts geld kost en onder het eigen risico valt. Dat klopt niet: het valt onder de basisverzekering en kent geen eigen risico.

Wat je moet weten over overstappen

Vandaag is dus in principe de laatste dag om over te stappen, al ligt het iets genuanceerder. Als je vandaag je huidige zorgverzekering opzegt, heb je nog tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering te kiezen.

Overigens is overstappen vaak geen slecht idee. Veel mensen laten hun huidige verzekering stilzwijgend doorlopen, maar lopen daardoor een flink geldbedrag mis. Tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering, die in principe allebei dezelfde zorg vergoeden, zit een verschil van 433 euro. In november maakten de zorgverzekeraars hun premies bekend.

Volgens Zorgverzekeringwijzer kunnen de besparingen zelfs oplopen tot 640 euro per persoon per jaar. Veel Nederlanders zijn bovendien oververzekerd. Schouten: „We zien vaak dat mensen dure pakketten kiezen die niet bij hun zorgbehoeften passen. Mannen die verzekerd zijn voor kraamzorg of anticonceptie zijn daar een treffend voorbeeld van.”

Waarom stappen mensen over?

Het belangrijkste motief laat zich raden: volgens zorgvergelijker Overstappen.nl kiest 64 procent van de overstappers in 2025 voor de goedkoopste zorgverzekering. Vooral onder jongeren van 18 tot en met 28 jaar is de prijs belangrijk.

Overstappers van middelbare leeftijd (45 tot 65 jaar) en ouderen (65-plussers) kiezen minder vaak voor de goedkoopste. Jeremy Broekman, zorgexpert bij Overstappen.nl, geeft aan dat de prijs niet altijd doorslaggevend is. „Voor sommige mensen is een goedkope polis met beperkte dekking ideaal, maar anderen hebben juist baat bij aanvullende verzekeringen, zoals fysiotherapie of een tandartsverzekering. Ook is het slim om verder te kijken dan alleen de premie: een iets duurdere polis kan uiteindelijk voordeliger uitpakken als je zorgverlener daarbij is aangesloten.”

Reacties