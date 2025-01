Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse ziekenhuizen pleiten voor landelijk vuurwerkverbod: ‘De prijs die we betalen is te hoog’

Alle Nederlandse ziekenhuizen, waaronder academische en algemene ziekenhuizen, hebben zich uitgesproken voor een landelijk vuurwerkverbod. Ze sluiten zich aan bij eerdere oproepen van gemeenten en politie om de schadelijke gevolgen van vuurwerk voor slachtoffers, de zorg en de samenleving aan te pakken. Ze luiden de noodklok vanwege de ernst van vuurwerkletsel voor slachtoffers, maar ook om de zorg te ontzien.

Het is niet de eerste keer dat een vuurwerkverbod onderwerp van discussie is. In het verleden pleitten diverse partijen, waaronder medische organisaties, gemeenten en de politie, voor strengere regels. Zo werd in 2020 al een beperkt consumentenvuurwerkverbod ingevoerd, maar de handhaving bleek problematisch en illegaal vuurwerk blijft een groot risico. Ondanks dat er een verdubbeling is van het vuurwerk dat is afgekeurd, is er vorig jaar meer vuurwerk afgestoken dan voorbije jaren, berichtte Metro eerder.

Zware gevolgen van vuurwerkgebruik: trauma’s en invaliditeit

„We hebben dit eerder aangekaart”, zegt Tom Ponjee, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). „Maar dit keer willen we heel duidelijk maken dat er nu actie nodig is. We zien ieder jaar dezelfde schrijnende incidenten. Het is belangrijk om dit opnieuw onder de aandacht te brengen, want nu moet het genoeg zijn geweest.”

De ziekenhuizen wijzen op de zware gevolgen van vuurwerkgebruik, met name voor onschuldige omstanders, vaak kinderen. Helen Mertens, bestuursvoorzitter van Maastricht UMC+ en voorzitter van de NFU, stelt: „De trauma’s en blijvende invaliditeit raken niet alleen de slachtoffers, maar ook hun families en de maatschappij. Dit is volledig vermijdbaar. De prijs die we betalen voor deze traditie is vanuit gezondheidsperspectief simpelweg te hoog.”

Tijdens de afgelopen jaarwisseling behandelden ziekenhuizen opnieuw ernstige verwondingen, zoals aangezichtsletsels, brandwonden en handamputaties. Ronald Henry, hoofd van de Spoedeisende Hulp in Maastricht UMC+, noemt de situatie schrijnend: „Voor jonge slachtoffers betekent dit dat hun leven nooit meer normaal wordt. Dit leed is volledig te voorkomen.”

Druk op de zorg blijft groeien

Naast de impact op slachtoffers benadrukt Ad Melkert, voorzitter van de NVZ, de gevolgen voor de zorg: „Tijdens de jaarwisseling zien we een enorme druk op de SEH’s en operatiekamers. Dit komt bovenop de structurele werkdruk waar de zorg al jaren mee kampt. Een vuurwerkverbod kan bijdragen aan verlichting van die druk.” Met de oproep tot een vuurwerkverbod, voegen de ziekenhuizen zich bij een groeiende beweging die pleit voor een veiligere jaarwisseling zonder vuurwerkslachtoffers en overbelasting van de zorg.

Ziekenhuizen, gemeenten en politie zijn eensgezind in hun oproep, maar benadrukken dat het nu aan de politiek is om te handelen. „Er zijn al jaren signalen vanuit verschillende sectoren”, zegt Ponjee. „Het is nu aan de politiek om hierop in te spelen en concrete maatregelen te nemen. Wij, als zorgsector, kunnen niet blijven toekijken terwijl hetzelfde patroon zich ieder jaar herhaalt.” In een groeiend aantal gemeentes geldt inmiddels een vuurwerkverbod.

Impact van vuurwerkletsel laten zien

De ziekenhuisbestuurders pleiten voor een nieuwe norm: een samenleving waarin vuurwerk geen onnodig leed meer veroorzaakt. Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van Radboudumc en vicevoorzitter van de NFU, sluit af: „We willen met deze oproep bewustzijn creëren en laten zien wat de impact van vuurwerkletsel is op de zorg en de samenleving. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen.”

