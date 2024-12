Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer vuurwerk dan voorgaande jaren afgekeurd, verkopers begrijpen er ‘helemaal niets’ van

Er is dit jaar veel meer vuurwerk afgekeurd dan in voorgaande jaren, maar de vuurwerkbranche begrijpt daar weinig van. Volgens de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) test de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) steeds strenger en wordt er op kleinere details gelet.

Voorzitter Leo Groeneveld begrijpt „helemaal niets” van het feit dat ruim 40 procent van het geteste F2-consumentenvuurwerk dit jaar is afgekeurd. Onder die categorie vallen onder meer de fonteinen die de komende dagen mogen worden verkocht. Volgens Groeneveld is het vuurwerk dit jaar juist veiliger dan de afgelopen jaren.

Veel vuurwerk afgekeurd

Toch gaat het dit jaar om een verdubbeling van de hoeveelheid afgekeurde vuurwerk. „Wij verwachten van de sector dat deze lessen trekt uit voorgaande jaren en beschikt over zelfreinigend vermogen”, reageerde Reinder Auwema van de inspectie.

Groeneveld beweert juist dat er dit jaar wel degelijk stappen zijn gezet. „Dit percentage is extreem hoog en komt als donderslag bij heldere hemel. In de fabrieken in China zijn betere testmethodes en ook hebben we met de importeurs een gentlemen’s agreement om de stabiliteit van vuurwerk te verbeteren. Daar wilden we eigenlijk wettelijk regels voor laten vastleggen, maar dat wilde het ministerie niet.”

‘Kunnen zo niet zeggen wat er fout gaat’

Groeneveld herhaalt zijn wens om bij de testen van de ILT aanwezig te zijn. „Anders kunnen we ook moeilijk zeggen wat er fout gaat en om wat voor producten het gaat. Maar dat mag niet vanwege privacyzorgen. We blijven met de inspectie in gesprek en hopen dat de nieuwe staatssecretaris ons wel bij de testen laat zijn.”

De branche verwacht niet dat het hoge percentage afgekeurd vuurwerk invloed heeft op de verkoop, die morgen in de fysieke winkels begint. „In de onlinebestellingen zien we al een groei van zo’n 15 procent vergeleken met afgelopen jaren. En we zijn helemaal niet bang dat een consument denkt: er valt een vonkje op de grond, dus we gaan dat niet meer kopen.”

