Nederlandse bevolking groeit vooral buiten Randstad, wel minder hard dan in 2023

De Nederlandse bevolking is het afgelopen jaar minder hard gegroeid dan in 2023. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Vooral in de Randstad nam de bevolkingsgroei het sterkst af. De reden? Gedaalde immigratie.

In 2024 groeide ons kikkerlandje met 103.000 personen en daarmee tikte de teller halverwege augustus de 18 miljoen inwoners aan. Hoewel Nederland nog nooit zoveel inwoners heeft geteld, groeide het aantal mensen dat in Nederland woont het afgelopen jaar minder hard dan in de jaren daarvoor. In 2023 groeide de Nederlandse bevolking met 132.000 personen, in 2022 met 221.000 personen. De piek in 2022 werd veroorzaakt door de grote toestroom van Oekraïners.

Dat het aantal Nederlandse inwoners met meer dan 100.000 mensen groeit, is niet uitzonderlijk. Tussen 1950 en 2000 groeide de Nederlandse bevolking gemiddeld met 118.000 mensen per jaar. Dat kwam toen vooral door een hoger geboortecijfer.

Bevolkingsgroei in Randstad neemt sterk af

In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht nam de groei het afgelopen jaar sterk af door gedaalde immigratie. Kreeg Zuid-Holland er in 2023 nog 9,3 personen bij per duizend inwoners, in 2024 lag dat aantal op 5,8. In Noord-Holland is het een verschil van 8,1 in 2023 naar 5,6 per duizend inwoners in 2024. In Utrecht is het een verschil van 8,9 in 2023 naar 6,3 in 2024.

Bevolking neemt meer toe buiten Randstad

In Zeeland, Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant nam de groei juist alleen maar toe. Vooral in Zeeland is het verschil ten opzichte van het jaar ervoor groot. Kwamen er daar in 2023 1,3 inwoners per duizend bij, een jaar later ligt dat aantal op 3,6. Dat terwijl in sommige Zeeuwse gemeenten het aantal inwoners juist afnam.

Flevoland kreeg er de meeste inwoners bij: bijna 13 per duizend inwoners. De groei kwam door zowel meer geboortes dan overlijdens en binnenlandse verhuizingen. De groei is in mindere mate toe te schrijven aan migratie. Flevoland was in 2023 ook al de sterkst groeiende provincie. Toen nam het aantal inwoners nog wat sterker toe.

Niet in alle gemeenten is er sprake van groei. Gemeenten aan de randen van Nederland en aan de Noordzeekust krimpen juist.

