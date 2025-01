Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Halina Reijn over megasucces Babygirl: ‘Ik sterf duizenden doden’

Regisseur Halina Reijn stond op de grootste filmfestivals en schoof aan bij de wereldwijd bekende talkshows om te praten over haar film Babygirl. Maar ‘vanbinnen ging ik dood’, vertelde ze gisteravond aan Sophie Hilbrand in Bar Laat.

Babygirl, de erotische thriller van de hand van Reijn, is wereldwijd een een groot succes en passeerde vorige week een opbrengst van 35 miljoen dollar. De film leverde haar ongekende publiciteit op. Toch ging die internationale zegetocht haar niet zo gemakkelijk af als het van buitenaf lijkt, blikt ze terug in Bar Laat. „Je zat er de hele tijd (bij grote talkshows), alsof je daar wekelijks iets kwam vertellen”, zegt Hilbrand in het interview dat is opgenomen bij Reijn thuis.

Reijn: ‘Te veel op het toneel’

„Vanbinnen ging ik echt dood”, reageert ze. „Daarom zitten we nu ook bij mij thuis, want zoals je weet hou ik niet van live-tv doen. Door iets te veel op het toneel te hebben gestaan”, zegt Reijn.

„Ik heb die druk zo heftig ervaren, dat triggert dan meteen allemaal angsten. Maar als ik in Amerika ben en er zit een team om me heen dat zegt dat het een enorme kans is voor de film en je moet live op CNN of de Daily Show doen, dan is er eigenlijk geen optie om nee te zeggen. En ergens is dat wel prettig, want dan moet ik wel. Maar ik sterf duizend doden.”

Rode loper

Ook haar moment of fame op de rode loper in Venetië ging niet vanzelf, zegt ze, nadat ze fragmenten van verschillende grote mediaoptredens bekijkt tijdens het interview. „Ik kijk het ook nooit terug. Ik kan daar niet naar kijken. Maar omdat jij (Hilbrand, red.) me dat nu laat zien, verbaast het me ook hoe relaxed het overkomt.”

Want de wereld achter de schermen is toch een hele andere wereld, legt ze uit. „De achterkant is dat het allemaal heel zenuwslopend is, dat je onzeker bent.” „Bang zijn dat je ging doorlekken op de rode loper van Venetië, dat is ook de achterkant”, vult Hilbrand lachend aan. „Dat je een witte jurk aanhebt met een soort plakonderbroek”, reageert Reijn.

„Allemaal first world problems, doet er allemaal niet toe. Maar het is niet zo dat je daar alleen maar genietend rondloopt.”

