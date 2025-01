Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de sleutel voor een langer leven (en waarom het zo goed is)

We weten allemaal dat bewegen gezond is. Maar wat het precies doet voor je lichaam en hoe groot de impact daadwerkelijk is, wordt vaak onderschat. Uit een grootschalige Canadese studie blijkt dat regelmatige lichaamsbeweging het risico op vroegtijdig overlijden met maar liefst 31 procent verlaagt. En dat niet alleen: het helpt bij het voorkomen van meer dan dertig chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes type 2, osteoporose en zelfs dementie.

Toch haalt het gros van de volwassenen de aanbevolen hoeveelheid beweging niet. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert minstens 150 tot 300 minuten matige tot intensieve inspanning per week, maar meer dan 80 procent van de mensen haalt dit niet. En dat terwijl beweging een van de makkelijkste en goedkoopste manieren is om gezond oud te worden.

Bewegen als medicijn

Regelmatige lichaamsbeweging heeft een bewezen positief effect op zowel je fysieke als mentale gezondheid. Het verlaagt niet alleen het risico op ziektes, maar helpt ook bij het behouden van spierkracht, botdichtheid en een goed werkend immuunsysteem. Dit is vooral belangrijk voor ouderen, die vaak te maken krijgen met een verhoogd risico op vallen en een minder sterk immuunsysteem hebben.

Hoewel het misschien niet erg aantrekkelijk is om op latere leeftijd juist meer in beweging te komen, benadrukken onderzoekers dat fysieke activiteit juist op latere leeftijd essentieel is. En dat begint eerder dan je denkt. Spierverlies start al rond je 30ste en versnelt naarmate je ouder wordt. Zonder voldoende beweging neemt de spiermassa elke tien jaar met 3 tot 8 procent af. Dat is even slikken, maar er is goed nieuws: door regelmatig te bewegen, kun je dit proces vertragen of zelfs deels terugdraaien.

Mentale voordelen

Ook de mentale voordelen zijn niet te onderschatten. Lichaamsbeweging stimuleert de doorbloeding van de hersenen en bevordert de aanmaak van nieuwe hersencellen. Dit kan het risico op cognitieve achteruitgang en dementie verlagen. Daarnaast vermindert beweging stress, angst en depressieve gevoelens, doordat het de aanmaak van gelukshormonen zoals endorfine en serotonine stimuleert.

Wat zijn de beste sporten?

Geen zorgen, je hoeft echt geen uren in de sportschool door te brengen om voldoende te bewegen. Daarnaast is niet alle beweging even effectief als het gaat om gezondheid en levensduur. Met een paar slimme aanpassingen haal je moeiteloos je dagelijkse portie beweging. Dit zijn de meest aanbevolen sporten volgens een Harvard-professor:

Wandelen : laagdrempelig, goed voor hart en bloedvaten en makkelijk in te passen in je dagelijkse routine.

: laagdrempelig, goed voor hart en bloedvaten en makkelijk in te passen in je dagelijkse routine. Fietsen : ideaal om je conditie te verbeteren en je gewrichten minimaal te belasten.

: ideaal om je conditie te verbeteren en je gewrichten minimaal te belasten. Zwemmen : een full-body workout die zowel spieren als gewrichten ontziet.

: een full-body workout die zowel spieren als gewrichten ontziet. Krachttraining : helpt spiermassa en botdichtheid te behouden, wat belangrijk is naarmate je ouder wordt.

: helpt spiermassa en botdichtheid te behouden, wat belangrijk is naarmate je ouder wordt. Yoga of tai chi: verbetert flexibiliteit, balans en coördinatie, waardoor de kans op vallen afneemt.

Zo kom je makkelijker in beweging

Veel mensen hebben moeite om voldoende te bewegen, vooral naarmate ze ouder worden. Toch kun je met een paar simpele aanpassingen al veel bereiken. Maak beweging een vanzelfsprekend onderdeel van je dag door vaker de trap te nemen, lopend boodschappen te doen of een halte eerder uit te stappen. Kies een activiteit die je leuk vindt, zodat je het makkelijker volhoudt, en plan vaste beweegmomenten in door een reminder te zetten of samen met een vriend(in) te sporten.

Vind je sporten maar saai? Combineer beweging met dan met andere activiteiten, zoals een podcast luisteren tijdens het wandelen of een serie kijken op de hometrainer. Begin klein en bouw het rustig op, want juist die kleine aanpassingen maken op de lange termijn een groot verschil.

Meer jaren én betere jaren

Uiteindelijk draait bewegen niet alleen om langer leven, maar vooral om beter leven. Gezondheid is meer dan alleen afwezigheid van ziekte; het gaat ook om vitaliteit, mobiliteit en onafhankelijkheid. Door nu actief te worden, investeer je niet alleen in extra jaren, maar ook in een kwalitatief beter leven: je toekomst zal je dankbaar zijn.

